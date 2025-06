Kiakadt a világhírű AI-guru Trump tervére: "a legrosszabb helyzet állna elő"

Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei túl radikálisnak tartja az amerikai törvényhozásban a republikánusok javaslatát, amely 10 évre megtiltaná az államoknak a mesterséges intelligencia szabályozását - számolt be a Reuters. Hasonló témákról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!