Trump szavai megmozgatták a tőzsdéket

Pozitív mozgásokat láttunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a hangulatot javította, hogy a Fehér Ház szerint az amerikai és a kínai elnök a héten egyeztethet a megakadt kereskedelmi tárgyalásokról, ami az utóbbi időben újra elmérgesedő kereskedelmi konfliktus enyhülésének reményét hordozza magában. A hangulat az európai piacokon is pozitív volt, a magyar tőzsde is határozott pluszban zárt, csak a Mol árfolyama esett nagyot, a papír az osztalékszelvény-vágás után került nagyobb mínuszba. Az USA-ban délután meglepően gyenge munkaerőpiaci adatok érkeztek, amelyek ugyan rontották a hangulatot, de az amerikai tőzsdék ennek ellenére is pluszban voltak a nap nagy részén, bár csak minimális elmozdulások látszottak. A kereskedés végére lefordult a Dow, míg a Nasdaq pluszban zárt.