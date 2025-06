Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

A globális autóipari beszállítói láncon kezd végigfutni, hogy Kína több ritkaföldfémre exportkorlátozást vezetett be. A héten különböző iparági csoportok jelezték, hogy már gyártósorokat kellett leállítani az autóiparban széles körben használt nyersanyagok hiánya miatt. Ezeket a ritkaföldfémeket használják például az ablaktörlőket mozgató, vagy a biztonságiöveket behúzó elektromotorokban, így a teljes termék elkészültéhez elengedhetetlenek. Mivel a világ ritkaföldfém-termelése szinte teljes egészében Kína kezében van, egy nagyon veszélyes geopolitikai fegyverről (és valószínűleg tárgyalási eszközről) van szó, amit a kereskedelmi háború során kérdés nélkül be is vetettek.