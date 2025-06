Kijött a hét legjobban várt adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Néhány hónapja még egy Big Beautiful Friendship volt Donald Trump és Elon Musk között, Trump bevonta Muskot a kormány munkájába, hogy együtt faragják le az állami kiadásokat, az amerikai elnök még vett is egy Teslát, hogy kiálljon barátja mellett és megtámogassa az eladásokat, a két jóbarát különböző rendezvényeken parolázott együtt. Most meg ott tartunk, hogy gyalázkodó üzenetekben küldik el egymást, Trump megvonná a támogatásokat, megrendeléseket Musk cégeitől, Musk szerint az elnököt meg sem választották volna nélküle, a Tesla-vezér pedig ledobta az atomot, szerinte a rendkívül súlyos Epstein-ügyben is felmerül Trump neve. Összegyűjtöttük, hogymit tanulhatnak ebből az egészből a befektetők.