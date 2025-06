Trump vs. Musk - Egymásnak ment a világ legnagyobb hatalmú és a leggazdagabb embere

Néhány hónapja még egy Big Beautiful Friendship volt Donald Trump és Elon Musk között, Trump bevonta Muskot a kormány munkájába, hogy együtt faragják le az állami kiadásokat, az amerikai elnök még vett is egy Teslát, hogy kiálljon barátja mellett és megtámogassa az eladásokat, a két jóbarát különböző rendezvényeken parolázott együtt. Most meg ott tartunk, hogy gyalázkodó üzenetekben küldik el egymást, Trump megvonná a támogatásokat, megrendeléseket Musk cégeitől, Musk szerint az elnököt meg sem választották volna nélküle, a Tesla-vezér pedig ledobta az atomot, szerinte a rendkívül súlyos Epstein-ügyben is felmerül Trump neve. Összegyűjtöttük, hogymit tanulhatnak ebből az egészből a befektetők.

Soha nem látott átalakulás az autóiparban A globális autóipar legfontosabb kihívásairól és a szektor részvénypiaci kilátásairól is szó lesz a következő Signature befektetői klubunkon.

A legek napja

A tegnapi zuhanásával a Tesla még mindig a világ tizedik legnagyobb piaci értékű cége, de a részvénye gyakorlatilag úgy mozog, mint egy startupé. A 14,3 százalékos esés minden idők 5. legnagyobbja, de ha abszolút értékben nézzük, akkor minden idők legnagyobbja volt, 152 milliárd dollárral. Ezzel párhuzamosan Elon Musk vagyona (papíron) 34 milliárd dollárral csökkent (ebben nincs benne a Space X értékének csökkenése), vagyis a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc vagyonának több mint 8-szorosa tűnt el, Musk viszont még így is a világ leggazdagabbja, 335 milliárd dolláros vagyonával egy szűk százassal előzi a második Zuckerberget.

Megacapek mozgatnak

Sokszor írtunk már arról, hogy a nagy amerikai tech cégek olyan hatalmasra nőttek, hogy mindent torzítanak, az árfolyammozgásuk viszi a fontosabb amerikai részvényindexeket (S&P 500, Nasdaq), ami globálisan hoz mozgásokat a részvénypiaci árfolyamokban, az árazásuk pedig jóval magasabb, mint a szélesebb piacé, ezért felfelé torzítja az aggregált árazásokat is. A Tesla súlya az S&P 500 indexben közel 1,7 százalék, a tegnapi, 14,3 százalékos zuhanása 0,2 százalékkal húzta le a világ egyik legfontosabb, és kapitalizáció alapján meghatározó részvényindexnek, az S&P 500-nak az értékét, és nyilvánvalóan rontotta el a hangulatot más papírok piacán is. Nem extrém a hatás, de nyilvánvalóan érezhető.

Trump egész iparágakat tehet arrébb

Az amerikai elnök azzal fenyegette meg Muskot, hogy megvonhatja a Föld leggazdagabb emberének cégeit segítő megrendeléseket, támogatásokat. Ha ez csak Musk űripari cégére, a Space X-re vonatkozna, már az önmagában hatással lehetne akár a Teslára is, mert erőforrásokat és fókuszt von el, de azért az sem kizárható, hogy ha a verbális csörtén túlmennek a felek, akkor a Teslát is kedvezőtlenül érintő szabályozások jöhetnek. Hasonló, durva változásokat több iparág is megélt az elmúlt hónapokban, elég csak például a nukleáris iparra gondolni, a szektor vállalatainak részvényei arra száguldottak nemrég, hogy Trump végrehajtási rendeleteket írt alá az iparág fellendítése érdekében, ezekkel utasítják az ország független nukleáris szabályozó hatóságát, hogy csökkentse a szabályozásokat, és gyorsított eljárásban adjon ki új engedélyeket reaktorokra és erőművekre, de a napenergia szektor is megemlegeti az elmúlt heteket, részvényeik azután zuhantak, hogy az amerikai képviselőház előrelépést tett Trump átfogó adó- és költségvetési törvényjavaslatának elfogadásában, amely számos zöldenergia-támogatás megszüntetését eredményezheti.

Árfolyamukat is arrébb teheti Trump

A tavaly november 5-i amerikai elnökválasztást megnyerte Donald Trump, az azt követő napon nagyot ugrott a Tesla árfolyama, nem véletlenül, hiszen a befektetők azt árazták, hogy Trump és Musk szuper páros lesz, Musk segít Trumpnak lefaragni az állami kiadásokat, „cserébe” Musk cégei állami megrendeléseket és egyéb segítségeket kapnak, ez pedig magasra repítette a Tesla árfolyamát. És mit látunk most? A Tesla szinte fillérre ott áll, ahol a választások másnapján, sok minden más mellett Musk amerikai elnökkel elromlott kapcsolata is lefelé húzta az árfolyamot. Trump nemcsak cégek vagy egész iparágak működését befolyásolja, de az árfolyamukat is alaposan mozgatja.

Nem éri meg ujjat húzni Trumppal

Trump és Musk összetűzése nyilvánvalóan nagy tanulság a többieknek is, a nagy tech cégek vezetőinek, akik óriási gazdasági hatalommal rendelkeznek, országnyi bevételek és vagyonok felett diszponálnak, de akiknek tudniuk kell, hogy a politika nem az ő terepük. Nem mintha sok jelentkező lett volna eddig arra, hogy szembe menjenek Trumppal, a tech-főnökök Trump protokolleseményein szépen megjelennek, mosolyognak, és közben azért tesznek engedményeket az elnöknek, a Facebook (Meta) és a Youtube (Alphabet) is visszaengedte a korábban kizárt Trumpot, szóval valamelyest beálltak a sorba, de persze nevezhetjük ezt stratégiai alkalmazkodásnak vagy üzleti önvédelemnek, mindenesetre nyíltan ezen a szinten senki sem állt bele Trumpba úgy, mint Musk, aki most még azt is belengette, hogy egy új pártot alapít a republikánusokkal és a demokratákkal szemben.

Bármennyit érhet a Tesla

Van egy olyan kifejezés az angolban a túlárazott részvényekre, hogy lofty valuation, ha példát kellene mondani rá, akkor a Tesla ideális jelölt lenne. Az idei profittal 150-es, de még a jövő évivel számolva is 100-as a P/E rátája, vagyis 100-150 évnyi profitból lehetne megvenni, a cég az árbevételének a 10-szeresén forog. Autóipari részvényként soha sem volt értelmezhető a Tesla, azok mostanában 5-20 közötti P/E és 0,2-1,2 közötti P/S rátán forognak, az európai gyártók ezeknek a sávoknak az alsó széléhez közelebb, de a Tesla árazása csak úgy tud kijönni, ha az autógyártásnál jóval nagyobb sztorikat is beárazunk, legyen szó önvezetésről, robotaxikról vagy humanoid robotokról. Ez utóbbiakban nyilvánvalóan van fantázia, és még akár nagy bevételt és profitot is hozhatnak a Teslának, de vélhetően ezek jó néhány év múlva érhetnek be, addig pedig marad a hit. Ami most éppen elveszni látszik. Ebből jön ki az, hogy az elmúlt 3 évben a Tesla árfolyama 100 és 480 dolláron is állt.

Most is jöhet a TACO?

Hetek óta a TACO trade-től hangos a gazdasági sajtó, aminek a lényege, hogy Trump úgy tárgyal, hogy keményen, fenegetően indít, aztán úgyis mindig megfutamodik (Trump Always Chickens Out), ezen pedig úgy lehet pénzt keresni, hogy a fenyegetések utáni esésben be kell vásárolni, arra számítva, hogy Trump úgyis enyhít az álláspontján.

Bár most úgy tűnik, hogy a Musk sztoriba beleáll az elnök, fenyegetőzik is azzal, hogy visszavonhatják a Musk cégeinek adott megrendeléseket, kedvezményeket, azért könnyen lehet, hogy itt is visszatáncol majd, főként akkor, ha Musk kezében tényleg vannak jó aduászok, mondjuk az Epstein aktákkal kapcsolatban. Ha ez így van, akkor ceteris paribus meg kellene venni a Tesla esést is.

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ