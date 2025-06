Özönlenek a kínai turisták Európába

Az ETC kedden közzétett adatai szerint az amerikai válaszadók mindössze 33 százaléka tervez európai látogatást idén nyáron, ami 7 százalékponttal alacsonyabb a tavalyi értéknél. A visszaesés fő oka a magas utazási költségekben keresendő, amit a megkérdezettek 54 százaléka említett akadályként.

Emellett politikai aggodalmak, köztük az USA külföldi megítélésével kapcsolatos kérdések is befolyásolják a terveket.

Az ETC megjegyezte, hogy "az utazási kedv az északkeleti államokban élő amerikaiak körében a legerősebb (43% a teljes minta 33%-ával szemben), amely régió jellemzően demokrata beállítottságú".

Az európai nyaralás iránti érdeklődés csökkenése nem korlátozódik az amerikai utazókra. A felmérés összes válaszadójának körülbelül 39 százaléka tervez ilyen nyaralást 2025-ben, szemben a 2024-es 41 százalékkal. Az európai utazások iránti érdeklődés a brazil, kanadai és japán utazók körében is visszaesett.

Ezzel szemben a kínai utazók körében jelentősen megnőtt az európai nyári utazások iránti érdeklődés: az országból származó válaszadók 72 százaléka tervez ilyen nyaralást, ami 10 százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest. Ezt az emelkedő rendelkezésre álló jövedelem támogatja, a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal korábban közölte, hogy az országos egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem több mint 5 százalékkal nőtt az előző évhez képest 2025 első negyedévében.

Európa régóta kulcsfontosságú célpont a kínai turisták számára, akik közül sokan luxuscikkeket vásárolnak utazásaik során. Ez a trend a Covid-19 járvány alatt megtorpant, de most újra erősödni látszik. Az ETC adatai szerint a kínai utazók több mint fele mondja, hogy a vásárlás része európai utazási terveiknek. Az adatok ugyanakkor arra is utalnak, hogy változnak a költési szokások: a kínai turisták most már hajlamosabbak megszorítani a nadrágszíjat. Mindössze 29 százalékuk tervez napi 200 eurónál többet költeni, a kínai látogatók többsége most napi 100-200 euró közötti összeget tervez elkölteni.

