Gyengélkedett a magyar tőzsde, az OTP vezette az esést

Portfolio 2025. június 11. 17:15

Felemás hangulatban telt ma a kereskedés a tőzsdéken, melyben a magyar tőzsde az alulteljesítők között volt. Ehhez részben a reggeli vártnál gyengébb inflációs adat is hozzájárult, de a régió összességében is gyengébb volt, például a lengyel és a cseh piac is hasonló mértékben esett.