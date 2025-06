Megerősítette a Duna House hitelminősítését a Scope

A Duna House 2020. és 2022. évben kötvényt bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretében. A programban való részvétel feltétele, hogy a kibocsátandó kötvények legalább B+ minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől.

A Scope Ratings GmbH 2025 június 11-én megerősítette a Duna House kibocsátói és kötvényeinek minősítését BB-/Stabil minősítéssel.

A vállalat üzleti kockázati profilját továbbra is támogatja erős piaci pozíciója Magyarországon és Olaszországban, amit a 33%-os éves szintű árbevétel-növekedés is alátámaszt, különösen az ingatlan- és jelzálogpiacok 2023-as visszaesést követő élénkülésének köszönhetően. Bár az EBITDA-marzs 2023ban 8,3%-ra csökkent az infláció hatására, 2024-ben ismét megközelítette a 12%-ot, amit a piaci normalizálódás és az olasz leányvállalat integrációja is elősegített. A Scope várakozásai szerint az EBITDA-marzs 11–15% között stabilizálódik, míg a tőkére vetített EBITDA 20–40% közé emelkedik, ahogy a Csoport kizárólag a közvetítői tevékenységre összpontosít és 2025 végéig értékesíti ingatlanportfólióját. A vállalat pénzügyi helyzete továbbra is erős, az adósságszolgálati fedezet magas, a tőkeáttétel pedig 3x alatt marad, még a részben hitelből finanszírozott akvizíciók mellett is. A likviditás megfelelő, amit 5,6 milliárd forint készpénzállomány és pozitív szabad cash flow támogat, és jelenleg nincs közvetlen kockázata a kötvényfeltételek megsértésének. A stabil kilátás a vállalat azon képességébe vetett bizalmat tükrözi, hogy növekedési stratégiája mellett is képes megőrizni szilárd hitelmutatóit – írja közleményében a Duna House az elemzésre hivatkozva.

Címlapkép forrása: Duna House