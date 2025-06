Nagy bejelentéseket tett az Amazon, az egészségügyben erősítenék meg a vállalatot

A vállalat az Amazon Health Services részleget hat új egységre bontja, és több vezetője távozását követően átfogó átalakítást hajt végre. Neil Lindsay, az Amazon Health Services vezérigazgató-helyettese elmondta:

a cég már hónapok óta dolgozik ezen az átalakításon.

"Vezetői csapatunk arra összpontosít, hogy egyszerűsítsük a struktúrát, gyorsabban mozogjunk és hatékonyan folytassuk az innovációt", nyilatkozta Lindsay. "Az egyik probléma, amit meg akarunk oldani, az egészségügyben jellemző töredezett beteg- és ügyfélélmény."

Az átszervezés során a vállalat több régi Amazon-vezetőt és One Medical-vezetőt nevezett ki az új részlegek élére, és nem hajtott végre nagyobb létszámleépítést.

Az Amazon évek óta próbál betörni a több ezermilliárd dolláros amerikai egészségügyi piacra.

2018-ban felvásárolta a PillPack online gyógyszertárat körülbelül 750 millió dollárért, majd 2020-ban elindította saját szolgáltatását, az Amazon Pharmacyt. 2023-ban 3,9 milliárd dollárért megvásárolta a One Medicalt, ami az egyik legnagyobb akvizíciója volt.

A sikerek mellett kudarcok is érték a vállalatot: 2022-ben bezárta az Amazon Care teleegészségügyi szolgáltatását, egy évvel azután, hogy feloszlatta a Haven nevű közös egészségügyi vállalkozást, amelyet az Amazonnal, a Berkshire Hathaway-jel és a JPMorgan Chase-zel együtt alapított.

Az új struktúrában az Amazon Health Services hat csoportra, vagy ahogy a vállalat nevezi, "pillérre" összpontosít: One Medical Clinical Care Delivery, One Medical Clinical Operations and Performance, AHS Strategic Growth and Network Development, AHS Store, Tech and Marketing, AHS Compliance és AHS Pharmacy Services.

Bár az Amazon nem osztott meg pénzügyi adatokat egészségügyi üzletágáról, Lindsay szerint "nagyon erős növekedést" tapasztalnak a szolgáltatások terén. A One Medical új irodákat nyit olyan államokban, mint New Jersey, New York és Ohio, míg az Amazon gyógyszertári üzletága 2024 januárjában bejelentette, hogy megduplázta ügyfélbázisát az elmúlt évben.

"Ha egy kicsit könnyebbé tudunk tenni valamit sok ember számára, rengeteg időt, pénzt takarítunk meg nekik, és életeket mentünk. És ha ezeket a változásokat idővel egymásra építjük, az olyan lesz, mint egy újjászületés" - mondta Lindsay.

A cég részvényárfolyama jelenleg stagnálást mutat csütörtöki záróértékéhez képest.

