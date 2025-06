Nagy meglepetésre lemondott a Renault vezére

Luca de Meo, a Renault vezérigazgatója váratlanul távozik posztjáról, hogy a Kering élére álljon, amely évek óta küzd a Gucci márka újjáélesztésével és a versenytársakkal való lépéstartással. A lépés nemcsak a részvénypiacokon vetett hullámokat, hanem egy új korszak kezdetét is jelentheti a luxusiparban, ahol most egy autóipari stratéga próbálja meg feléleszteni a megingott márkákat.

Hullámok a tőzsdén

Nagy meglepetésre Luca de Meo öt év után távozik a Renault-tól, és a luxusipari Kering vezetője lesz.

Az elismert autóipari vezető lemondása alaposan meglepte a befektetőket, ez látszik a heves árfolyamreakciókon is.

A francia luxuscsoport, a Kering részvényei hétfőn több mint 10 százalékot emelkedtek,

miközben a Renault papírjai több mint 6 százalékot estek.

A hivatalos bejelentésre várhatóan a hétfői tőzsdezárás után kerül sor. Bár a luxusipar és az autógyártás távolinak tűnhet egymástól, de Meo pályája és menedzseri stílusa azt sugallja: a váltás nem is annyira idegen terep számára.

Ki Luca de Meo?

Az 58 éves De Meo Milánóból származik, és több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik az autóiparban. A Luigi Bocconi Kereskedelmi Egyetemen szerzett diplomát üzleti adminisztrációból. De Meo a Renault-nál kezdte pályafutását az 1990-es évek elején, majd az 1990-es évek végén a Toyota Europe-hoz került. 2002-ben csatlakozott a Fiat csoporthoz, ahol több márka, köztük a Lancia, a Fiat, az Abarth és az Alfa Romeo élén töltött be vezető pozíciókat. Kulcsszerepet játszott a Fiat 500 újraindításában és az Abarth márka újjáélesztésében. 2009-ben a Volkswagen-csoporthoz került marketingigazgatónak, ahol a Volkswagen márkát és a csoport egészét is lefedte. 2012-ben az Audi igazgatótanácsába nevezték ki, ahol az értékesítésért és a marketingért felelt. 2015 novemberétől 2020 januárjáig a Volkswagen spanyolországi SEAT egységének elnökeként felügyelte a barcelonai székhelyű vállalat eladásainak felpörgetését. Emellett tagja volt a Ducati és a Lamborghini felügyelőbizottságának, valamint a Volkswagen Group Spain igazgatótanácsának elnöki tisztét is betöltötte.

2020 júliusában a Renault vezérigazgatója lett, majd később az elnöki szerepet is átvette, és bekerült a vállalat igazgatótanácsába. A francia autógyártót öt év alatt sikerült átalakítania, és újradefiniálnia a Nissannal két évtizede fennálló stratégiai szövetségét, valamint a hibrid motorok fejlesztésére kezdett fókuszálni, miközben az elektromos járművek irányába mozdult el. 2023 novembere és 2025 márciusa között a Renault elektromos járművekkel és szoftverekkel foglalkozó Ampere egységének vezérigazgatója volt. Emellett 2023 és 2025 között az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) elnöki pozicióját töltötte be Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója előtt.

A Renault megmentője

De Meo 2020-ban csatlakozott a Renault-hoz a Volkswagentől, abban az évben, amikor a francia autógyártó rekordveszteséget jelentett a világjárvány okozta visszaesés miatt. De Meo azonban drasztikus, ám jól irányzott költségcsökkentéssel, a hibrid és elektromos járművekre való stratégiai átállással, valamint a Nissannal való kapcsolat újradefiniálásával nemcsak hogy stabilizálta a vállalatot, de vissza is vezette a növekedési pályára. A cég 2024-ben egyedüli nagy európai autógyártóként nem adott ki profit warningot, ezt pedig a befektetők is honorálták,

a Renault részvényárfolyama de Meo hivatali ideje alatt lényegében megduplázódott.

A francia állam 15%-os részesedéssel bír a Renault-ban, így de Meo sikerei nemcsak üzleti, hanem politikai szempontból is jelentősek. A Renault nincs jelen az amerikai piacon – ahol Donald Trump vámjai sújtják az európai versenytársakat – és Kínában sem számít meghatározó szereplőnek, ezzel elkerülve két kiélezett és kockázatos piacot is.

A fordulatot keresi a Kering

A Kering, amely olyan ikonikus márkákat birtokol, mint a Gucci, a Saint Laurent vagy a Balenciaga, az elmúlt években komoly kihívásokkal nézett szembe. A Keringnek szüksége is van a fordulatra, François-Henri Pinault vezérigazgató alatt a csoport tisztán luxusszereplővé vált, és évekig látványos növekedést ért el, főként a Gucci révén - a világjárvány óta azonban a Kering küzd a márka újraélesztésével.

A Gucci évekig a cég aranytojást tojó tyúkjának számított, ám az Alessandro Michele által fémjelzett bohém stílus kiment a divatból, az új dizájnváltások pedig nem hozták meg a várt fellendülést. A Gucci új kreatív igazgatójának, a Balenciagánál botrányba keveredett Demnának kinevezése sok befektető szerint félresikerült döntés volt.

A Kering részvényei 2021 augusztusi csúcsuk óta közel 80%-ot veszítettek értékükből, és a vállalat 10 milliárd eurót is meghaladó adósságállománya nyomán egyre nagyobb a kockázata egy esetleges hitelminősítői leminősítésnek. A Gucci forgalmának visszaesése, a profit warningok és a befektetők bizalmának megingása mind hozzájárultak ahhoz, hogy a cég irányváltást akar.

Új arc, új stratégia?

Luca de Meo kinevezése egyértelmű irányváltás a Kering életében. François-Henri Pinault, aki húsz éve vezeti a csoportot, ugyan megőrzi elnöki posztját, de a vezérigazgatói szerepet most különválasztják. A döntés nemcsak a vezetői struktúra átalakítását jelenti, hanem a stratégiai gondolkodás frissítését is. De Meo brandépítési érzékéről és marketingtudásáról ismert, melyeket a Fiatnál, a SEAT-nál és az Audinál is kamatoztatta – nem beszélve a Renault-nál kötött divatipari együttműködésekről, mint az Agnès B-vel való partnerség.

A márkamenedzsment és a marketing az ő terepe. Nem nehéz elképzelni, miért találta izgalmasnak ezt a lehetőséget Keringnél

– mondta róla Luca Solca, a Bernstein elemzője.

F1

De Meo a Renault csoport vezérigazgatójaként meghatározó szerepet játszott a Renault F1-es csapatának stratégiai irányításában. Nem sokkal azután, hogy 2020 júliusában a fedélzetre került, a Renault F1-es csapatát átnevezték Alpine-ra, a vállalat sportautó-márkájára. De Meo ezután számos csapatfőnökön és vezérigazgatón ment keresztül, miközben az Alpine küzdött a 2022-es konstruktőri verseny negyedik helyének megtartásáért, és a következő szezonokban a hatodik helyen végzett. Ő volt a kulcsszereplője annak a döntésnek is, hogy a csapat a 2026-os szezonra felhagyott a Viry-Chatillon gyári motorprogramjával - a következő szezonban a Mercedes fogja hajtani az Alpine F1-es autóit -, miközben tavaly vezetői tanácsadóként a fedélzetre hozta az olasz Flavio Briatore-t. Az előző csapatfőnök, Oliver Oakes múlt havi távozása után várhatóan a korábbi F1-es és FIA-s Steve Nielsen tér vissza az alakulathoz, aki még a Benetton idején dolgozott Briatore alatt.

Vállalatmentés luxusban

Kérdés persze, hogy de Meo iparági váltása mennyire lesz sikeres. Az autóipar és a luxusvilág különböző szabályok szerint működik, ám van átfedés: a márkák pozícionálása, a prémium érzet kialakítása és a globális ügyfélkör megszólítása mindkét területen kulcsfontosságú. A Gucci, amely a Kering nyereségének kétharmadát adja, sürgős és mélyreható változtatásokra szorul – kérdés, hogy de Meo menedzseri ösztönei elégnek bizonyulnak-e a divat világában.

A Kering menedzsmentjében az utóbbi évben több kulcsmárkánál is vezérigazgató-váltás történt, de a befektetők továbbra is bizalmatlanok. Az, hogy most egy kívülről érkező, iparágon kívüli vezető kap bizalmat, azt jelzi: a cég belülről nem talált megfelelő választ a problémáira.

Luca de Meo július közepén távozik a Renault éléről, a cégnél a következő hetekben elindul a keresés az utódja után.

De Meo váratlan távozása hat hónapon belül a második nagy váltás az európai autógyártóknál, miután Carlos Tavares lemondott a Stellantistól.

Címlapkép forrása: Andrea Savorani Neri/NurPhoto via Getty Images

