Mutatjuk, mennyibe kerül az elektromos autók kötelező biztosítása és cascója

A tisztán elektromos autóknál a kötelező biztosítás átlagdíja az idén meghaladta az 52 ezer forintot, ami lényegében stagnálást jelent éves szinten – közölte saját adatait ismertetve a Netrisk. A magánszemélyek cascoszerződéseinek átlagdíja 230 ezer forint körül van.

Fokozatosan emelkedik a villanyautók száma Magyarországon: az idei első 5 hónap végén közel 77 ezerre rúgott a tisztán elektromos személyautók száma a hivatalos adatok szerint, szemben az egy évvel korábbi 53 ezerrel. Vagyis egy év alatt 43 százalékos növekedés következett be.

A növekedés a Netrisknél is látható, hiszen a múlt évben 3200, az idén viszont már több mint 5 ezer elektromos autóra kötöttek kötelező felelősségbiztosítást a tulajdonosok, üzembentartók január elejétől május végéig.

„A szerződések számának 59 százalékos emelkedésével párhuzamosan az átlagdíj lényegében nem változott. Az idei év első öt hónapjában a magánszemélyek által megkötött kötelező felelősségbiztosítások esetében az átlagdíj 52 ezer forint volt, és éves szinten is stagnált. A Netrisk adatai szerint egyébként

a legtöbb kötelezőt Teslákra kötötték, a második helyen áll a Nissan, majd a BMW következik.

A top 10-es listán helyet kapott még a BYD, a Hyundai, a Volkswagen, a Renault, a Kia, a Dacia és az Opel” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Mennyi a casco?

Besnyő Márton hozzátette, hogy ahogyan a hagyományos meghajtású, belső égésű motorral szerelt autóknál, az elektromosoknál is alacsony a casco aránya. A Netrisk adatai szerint az idei év első öt hónapjában megkötött több mint 500 villanyautó cascoszerződése 30 százalékos növekedést jelent éves szinten. Azonban ez elmarad a kötelező biztosításoknál és a villanyautók darabszámánál látható növekedéshez képest.

A kizárólag magánszemélyek által kötött cascoszerződéseknél pedig az átlagdíj is mindössze 1,5 százalékkal 230 ezer forintra nőtt.

Ha nagy a baj

Bár a tisztán elektromos autókban a hagyományosokhoz képest kevesebb az alkatrész, így elméletileg a meghibásodás esélye is kisebb. Ugyanakkor sokan azért nem váltanak elektromos autóra, mert ha a nagyfeszültségű rendszerrel, ezen belül az akkumulátorcsomaggal baj van, akkor az komoly kiadást jelenthet az autós számára, amennyiben már lejárt a garancia.

Van olyan konstrukció is a piacon, amely ilyen esetben is biztonságot nyújt, olyan elektromos járművek számára készült, amelyeken lejárt a gyártói garancia. A konstrukció fedezi a használt elektromos járművek előre nem látható mechanikai, elektromos vagy elektronikus meghibásodása esetén felmerülő javítási költségeket. A fedezett alkatrészek széles körű listája az elektromos jármű minden fontos alkatrészére kiterjed, beleértve a töltőt és az akkumulátort is - olvasható az alkuszcég közleményében.