Szétverik a napenergiás cégeket, 20-30 százalékos mínuszok az amerikai tőzsdéken

Az amerikai napenergia-részvények jelentősen estek, miután egy szenátusi bizottság a nap- és szélenergiához kapcsolt adókedvezmények 2028-ig történő kivezetését javasolta Donald Trump adó- és költségvetési törvénycsomagjának módosításaként.

Kedden a tőzsdenyitás előtti kereskedésben az Enphase Energy, napenergia-inverter gyártó részvényei 20,9%-kal 36,35 dollárra zuhantak, ami az S&P 500 index egyik legnagyobb esése volt. A napelem-forgalmazó Sunrun és SolarEdge Technologies részvényei több mint 30%-kal estek, míg a First Solar 17,3%-os csökkenést mutatott.

A szenátusi bizottság által közzétett törvényjavaslat-tervezet módosítja Trump "One Big, Beautiful Bill Act" nevű törvényjavaslatát, amelyet a képviselőház szűk többséggel fogadott el a múlt hónapban.

A bizottság javaslata azt indítványozza, hogy a nap- és szélenergia ösztönzőket 2026-ra értékük 60%-ára csökkentsék, majd 2028-ra teljesen megszüntessék.

A jelenlegi törvény szerint ezek a kedvezmények csak 2032-ben kezdenének kifutni.

A Citi stratégái továbbra is eladásra javasolják a lakossági napenergia-részvényeket. Szerintük a javaslat enyhe javulást mutat a képviselőházi verzióhoz képest, de sokkal korlátozóbb, mint az eredeti törvényjavaslat.

A napenergia-cégek már most is gyenge amerikai lakossági kereslettel küzdenek, amit a magas kamatlábak és a kaliforniai mérési reformok is súlyosbítanak, amelyek jelentősen csökkentették a hálózatba visszatáplált többletenergiáért járó jóváírásokat.

A szenátusi javaslat ugyanakkor 2036-ig meghosszabbítaná a víz-, atom- és geotermikus energiára vonatkozó adókedvezményeket. Ennek hatására egyes atomenergiával kapcsolatos vállalatok részvényei emelkedtek: a Nano Nuclear Energy 4,8%-kal, míg a Sam Altman által támogatott Oklo nukleáris startup 5,1%-kal erősödött.

A képviselőház és a szenátus eltérő verziói megnehezíthetik a törvényjavaslat elfogadását, amely Trump legfontosabb belpolitikai prioritása, a saját maga által kitűzött július 4-i határidő előtt.

