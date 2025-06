Trump megfenyegette Iránt - Egyre nagyobb az esés a tőzsdéken

A nyersanyagpiacok is hevesen reagálnak a közel-keleti eseményekre, különösen az olaj, a Brent és a WTI típusú olaj ára is több mint 4 százalék pluszban áll. A TotalEnergies, a Shell és az EnQuest vezérigazgatói a CNBC-nek nyilatkozva hangsúlyozták, hogy az energiainfrastruktúra elleni további támadások súlyos következményekkel járhatnak a globális kínálatra és az energiaárakra. Bár az elmúlt napokban néhány olaj- és gázipari létesítmény mind Iránban, mind Izraelben találatot kapott, eddig a legfontosabb infrastruktúrák és az olajszállítások nagy része sértetlen maradt. Ugyanakkor továbbra is komoly aggodalomra ad okot például az, ha Irán blokkolná a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. A Shell vezérigazgatója, Wael Sawan, a malajziai Energy Asia konferencián arról beszélt, hogy a vállalatuk jelentős jelenléttel bír a Közel-Keleten, és most elsődleges prioritás számukra a konfliktus következményeinek kezelése. A jelenlegi geopolitikai feszültségek szerinte nemcsak a térség, hanem az egész globális energiapiac jövőjét is bizonytalanná teszik.