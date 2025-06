A világ újraépíti ellátási láncait - Hogyan léphet Magyarország a nyertesek útjára?

Szabó Livia Judith, Moshulu Enterprise Partners Inc.

Június 10-én a pozsonyi V4 Business Conference történelmi pillanatot teremtett. A régió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok újraértelmezése, a gazdasági autonómia kérdése és a jövő kereskedelmi stratégiáinak megvitatása került fókuszba. A nyitó panelbeszélgetésen azt a kérdést tettük fel: „Mit jelent a gazdasági reziliencia a V4 országai számára, és hogyan válhatunk autonóm szereplőkké az EU-n belül, miközben megőrizzük az Egyesült Államokkal való szoros kapcsolatot?”

Az autonómia nem elszigetelődést jelent, hanem saját hangot

A gazdasági autonómia nem a függetlenedést vagy az elszakadást jelenti, hanem azt, hogy Közép-Európa képes saját érdekeit érvényesíteni az EU-n belül – különösen olyan globális kihívások közepette, mint a közelgő amerikai vámintézkedések. A válaszunk nem lehet várakozás vagy passzivitás. Ehelyett készen kell állnunk saját stratégiával, saját iparpolitikával, és saját nemzeti erősségeink aktiválásával. Ez nem egy politikai szlogen, hanem üzleti realitás.

A világ újraépíti ellátási láncait, és ha a V4 most nem mutat egységes víziót, kimaradhatunk a következő ipari korszak nyertesei közül

Moshulu & SelectUSA: A magyar cégek amerikai piachoz való hozzáférése

A Moshulu Enterprise Partners, mint a SelectUSA hivatalos szakmai partnere, azon dolgozik, hogy magyar és közép-európai cégeket juttasson be az amerikai piacra – különösen a védelmi, egészségügyi és technológiai szektorokban. A SelectUSA program lehetővé teszi, hogy hazai innovációk exportpiacot találjanak, hozzáférjenek NATO beszerzésekhez vagy bekerüljenek az amerikai ellátási láncokba.

A V4 régióban is fókuszba került a technológiai autonómia, a startup ökoszisztémák fejlesztése, az oktatás fejlesztése és a transzatlanti gazdasági kapcsolatok újraszövése, melyek a következő évtized kulcsprojektjei közé tartoznak.

A számok beszélnek

A budapesti amerikai nagykövetségtől kapott friss adatok alapján a V4 országok és az USA közötti kereskedelem 2024-ben így alakult (csak árukra vonatkozóan):

USA-V4 kereskedelem Ország USA export (USD) USA import (USD) Lengyelország 11,98 milliárd 13,69 milliárd Magyarország 3,26 milliárd 12,70 milliárd Csehország 4,28 milliárd 8,08 milliárd Szlovákia 0,55 milliárd 8,19 milliárd Forrás: U.S. Commercial Service, Global Trade Atlas

Magyarország a V4 oszágok között az Egyesült Államok második legnagyobb importőrének számít, ugyanakkor Lengyelország és Csehország is előz minket exportban. Mindez azt mutatja: az amerikai piac érdeklődik irántunk, de mi még nem élünk eléggé a lehetőségekkel. Ezt kell most megváltoztatni – gyorsan és tudatosan.

Együtt erő vagyunk – széttöredezve láthatatlanok maradunk

Szijjártó Péter külügyminiszter a konferencián azt mondta: „Minél erősebb a Visegrádi Együttműködés, annál jobb mindenkinek.” Igaza van. A geopolitikai térkép újrarajzolódik. Amerika, Kína, India, a Közel-Kelet és az EU mind új pozíciókat keres. Ebben a küzdelemben a V4 egysége a mi ütőkártyánk. Ha sikerül a külkereskedelem, innováció, védelmi ipar, oktatás és technológia területén közös platformokat létrehoznunk, nemcsak hogy hallani fognak rólunk Washingtonban – de tárgyalópartnerré válunk. A kérdés már nem az, hogy „Ki nyer: USA vagy V4?” – hanem az, hogy hogyan nyerhetünk együtt.

Innováció, nem csak iparpolitika

A konferencia egyik tanulsága az volt, hogy a V4 régió nemcsak összeszerelő-üzemként akar jelen lenni az európai térképen. A V4 akkor lehet sikeres, ha high-tech exportőrként, nem pedig olcsó bérmunkásként pozícionálja magát.

Az amerikai-polgári hátterű vállalatok – mint a SpaceX, Palantir, vagy a Lockheed Martin – szívesen keresnek K+F (kutatás, fejlesztés) partnereket olyan régiókban, ahol nemcsak munkaerő, hanem gondolkodásmód is van. Ezért kulcsfontosságú, hogy a V4 országai közösen lépjenek fel a NATO, az EU és a G7 fórumain, mint egységes, kompetens technológiai ökoszisztéma.

Mi a következő lépés?

A Moshulu Enterprise Partners és az American-Hungarian Chamber of Commerce kaliforniai irodája most új programot indít: célunk, hogy a közép-európai innovatív KKV-kat eljuttassuk az amerikai védelmi, energetikai és technológiai piacokra, akár a NATO beszerzési csatornáin keresztül is. Aki ma csatlakozik, holnap már ott lehet Washingtonban, Brüsszelben vagy Austinban.

Euronet: bizonyíték, hogy lehetséges

Amiről ma sokan még csak álmodnak, mi már megcsináltuk. 1995-ben ott voltam a csapatban, amely elindította az első Euronet ATM-et Budapesten – egy Magyarországon alapított, amerikai tulajdonosokkal induló céget, amely tőlünk, Közép-Európából indult, és mára 4 milliárd dolláros globális piaci szereplővé vált.

Ez a történet nem a múltról szól, hanem arról, hogy mit lehet újra felépíteni. Ha akkor sikerült – ma még erősebb alapokon lehetséges.

Ezért hiszek abban, hogy a Moshulu, a Kamara, és a V4 együttműködés révén újabb globális magyar cégek születhetnek – nem álomból, hanem stratégiából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images