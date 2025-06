Magyarország túlteljesítette a globális M&A trendeket

A nemzetközi vállalati összeolvadás és felvásárlás (M&A) piaca mérsékelt növekedést mutatott mind tranzakciószám, mind érték tekintetében 2024-ben. Itthon az M&A a globális trendet meghaladva 19%-os év/év alapú növekedést ért el az elmúlt évben. Nemzetközi szinten a gazdasági környezet javulása – különösen a kamatszint csökkenése, az energiaválság enyhülése és az infláció lassulása – megfordította a korábbi negatív trendet, és kedvezően hatott a befektetői hangulatra – derül ki a Deloitte friss, hazai piacra fókuszáló M&A piaci tanulmányából.

2023-hoz képest 2024-ben globálisan 4,5%-kal több tranzakció történt, 13,8%-kal magasabb tranzakciós összérték mellett. A korábbi években a közép-kelet-európai régió lekövette a globális trendeket, azonban 2024-ben eltért attól, és habár a tranzakciók darabszáma minimálisan növekedni tudott, a tranzakciók összértéke csökkent az előző évhez képest – közölte a Deloitte.

A legtöbb tranzakció továbbra is az Egyesült Államokban működő cégeket érintette, azonban ezek globális részaránya tovább csökkent 27,7%-ról 26,5%-ra. A fejlett nyugati gazdaságok közül egyedül Franciaországban csökkent a tranzakciók száma, miközben a többi fejlett vezető gazdaságban – Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Németország, Kína – eltérő növekedés volt tapasztalható.

Heterogén mezőny, enyhe lengyel visszaesés, kirobbanó mértékű balti aktivitás

A közép-kelet-európai tranzakciós számok országbontását vizsgálva vegyes kép tapasztalható. A régió legnagyobb piacán, Lengyelországban a 2022-es csúcs óta tartó visszaesés 2024-ben is folytatódott. Kiemelendő a Baltikum, ahol a tranzakciók száma 2024-ben elérte a 239 darabot, és ezáltal 45%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva – számol be a tanácsadó cég.

A régió más piacain, mint Románia, Csehország, Magyarország és Szlovénia, mérsékelt növekedés volt tapasztalható a tranzakciók számában.

A délkelet-európai országokban: Bulgáriában, Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában – a tranzakciók száma 2024-ben mérsékelten csökkent.

Erős felpattanás a magyar vállalatfelvásárlási piacon

A hazai M&A piac nemcsak követte a globális növekedési tendenciát, hanem annak ütemét is felülmúlva mutatott számottevő élénkülést (19%-os év/év alapú növekedés). 2024-ben is meghatározó szerepet töltöttek be a magyar befektetők, akik a megelőző három évhez hasonlóan 50% feletti részarányt képviseltek. Ugyanakkor részarányuk enyhén csökkent, a 2023-as 56,3%-ról 53,9%-ra. Az EU és az Egyesült Királyság befektetőinek aránya szintén mérséklődött 25,0%-ról 23,7%-ra, míg az észak-amerikai befektetők részaránya 6,3%-ról 3,9%-ra esett vissza. Ezt a visszaesést a Deloitte megállapítása szerint leginkább a régiós befektetők fokozott jelenléte ellensúlyozta, akiknek szerepe 2024-ben érezhetően megnövekedett.

„A csökkenő kamatszint és az infláció mérséklődése nyomán fokozatosan élénkül az M&A piac, és a 2025-re várt monetáris enyhítések további lendületet adhatnak a tranzakciós aktivitásnak. Ugyanakkor a geopolitikai kockázatok és a friss vámpolitikai intézkedések új bizonytalanságot hordoznak. Magyarországon a vállalatfelvásárlási piac 2024-ben kimagasló teljesítményt mutatott, a globális trendet is meghaladó, 19%-os növekedést produkálva.” – mondta Vajda Zsolt, a Deloitte Strategy, Risk & Transactions üzletág magyarországi vezető partnere.

Továbbra is jelentős az IT-szektor iránti érdeklődés, erősödik az energiaszektor aktivitása

Közép-Kelet-Európában továbbra is az IT maradt a sikerszektor, vezetve a tranzakciók számát. Viszont a 2021-hez viszonyítva kiugró 2022-es év óta 2024-ben sem tapasztalható jelentős növekedés ebben az iparágban történő felvásárlások esetében. A régióban látható tranzakciós szám növekedése mögött 2024-ben az egészségügyi, energia- és fogyasztói szektorban tevékenykedő társaságok felvásárlásai állnak, amelyeknél 2024-ben rendre 41%, 21% és 10%-os növekedés volt megfigyelhető az előző időszakhoz képest.

A 2024-es magyar tranzakciók iparági bontása azt mutatja, hogy a hazai trendek nem állnak teljes összhangban a regionális mintázatokkal.

Az energiaipar kiemelkedően teljesített, tranzakciószáma 60%-kal növekedett, ezzel továbbra is a legaktívabb iparág.

Ezt a pénzügyi szektor követi, amely 25%-kal bővült, és itthon szintén vezető ágazatnak számít. Érdemes megjegyezni, hogy a közép-kelet-európai M&A piacon a pénzügyi szektor általában mérsékelt szerepet tölt be, azonban Magyarországon meghatározó.

Ezzel szemben a regionális szinten legaktívabb IT-szektor itthon csak a harmadik a tranzakciószámok alapján. Teljesítménye a 2022-es rekordéve óta folyamatosan csökken, 2024-ben 11%-os visszaesést mutatott az előző évhez képest. A kisebb volumenű iparágak közül a fogyasztói, az ingatlan- és a szolgáltatói ágazatok számottevő növekedést mutattak, miközben – a régiós trendekkel összhangban – visszaesés volt tapasztalható az ipari, a technológiai, valamint a média- és távközlési (TMT) szektorban a tavalyi évben.

„Az eszközárakon túl az M&A tranzakciós aktivitást is erősen vezérli a globális gazdaságban lévő pénzmennyiség, amely 2025 első negyedévére meghaladta a 2022 eleji, korábbi rekord szintet, amit akkor a koronavírus miatti monetáris stimulus okozott. Ez a tendencia pozitív képet vetít előre az elkövetkezendő időszak várható M&A tranzakciós aktivitására vonatkozóan. Régiós szinten továbbra is a technológiai szektor aktivitása a legerősebb, melyen belül egy új, izgalmas terület a blokklánc / kripto, ahol szintén rendelkezünk aktív M&A mandátummal.” – mondta Csomor Csaba, a Deloitte Strategy, Risk & Transactions üzletág-igazgatója.

