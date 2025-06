Trump most nem futamodott meg, megromlott a Taco, és ez a befektetéseinkre is hatással lesz!

Az elmúlt hónapokban jól működött egy jól bejáratott tőzsdei stratégia: ha Donald Trump valami keményet mondott, a piac beszakadt, ő pedig gyorsan visszakozott, akkor pedig be kellett vásárolni a tőzsdéken. Ez lett a befektetői közhelyek egyik új sztárja, a Taco trade, azaz Trump Always Chickens Out, vagyis Trump mindig megfutamodik, akkor pedig venni kell. A gondolat egyszerű volt: Trump látványosan beleáll valamilyen konfrontációba, de amikor a tőzsde elbizonytalanodik, ő is visszakozik. A piac megszelídítette a politikát. Vagy legalábbis úgy tűnt.

Izrael Irán elleni támadása után sok helyről elhangzott, hogy az Egyesült Államoknak ebben nem szabad részt vennie, túl nagy a közel-keleti eszkaláció esélye, és Trump a szavak szintjén akármilyen keményen is reagál, katonailag nagy valószínűséggel nem lép majd az USA.

Most viszont valami megváltozott. Az Egyesült Államok iráni célpontok elleni támadását követően nem az történt, amit a Taco logika sugallna. Trump nem hátrált meg, nem finomított, nem magyarázkodott.