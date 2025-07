Egyetlen gombnyomással kikapcsolhatóvá váltak a netet pásztázó AI-robotok

A Cloudflare internetszolgáltató új szabályozást vezet be, amely alapértelmezetten blokkolja a mesterséges intelligencia botokat a weboldalak tartalmának engedély nélküli vagy kompenzáció nélküli elérésétől, ami jelentősen befolyásolhatja az MI-fejlesztők modelltanítási képességeit - közölte a Cnbc . November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon hasonló témákról is szó lesz, érdemes már most regisztrálni az eseményre!