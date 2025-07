Figyelmeztető levelet küldtek Ursula von der Leyennek az európai csúcsvezetők

Európai nagyvállalatok vezetői a mesterséges intelligenciáról szóló uniós törvény felfüggesztését kérik, mivel aggódnak, hogy a túlszabályozás veszélyezteti az EU versenyképességét a globális AI versenyben - jelentette a Financial Times . November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon hasonló témákról is szó lesz, érdemes már most regisztrálni az eseményre!