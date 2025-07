Reagált a CATL: szó sincs leépítésekről

Cáfolja a CATL azokat a héten megjelent sajtóértesüléseket, melyek szerint a vállalat jelentős leépítésbe kezdett volna.

Tegnap sajtóinformációk jelentek meg arról, hogy a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára jelentős leépítésbe kezdett, több tucat magyar munkavállalót bocsátottak el az elmúlt hetekben, és a vállalat a magyar alkalmazottak helyére kínai szakembereket kíván állítani, miközben a második gyáregység építésének előkészítését is felülvizsgálják.

A debreceni vállalat ma reagált az értesülésre, és cáfolta, hogy szó lenne leépítésekről. Alább változtatások nélkül közöljük a cég reakcióját.

Nem történt csoportos leépítés a CATL-nél, és nem szerepel a tervek között a hazai munkaerő csökkentése



A CATL magyarországi működéséről szóló sajtóhírekkel ellentétben a vállalatnál nem történt csoportos létszámleépítés, és ilyen intézkedés a jövőben sem szerepel a tervek között. A cég továbbra is elkötelezett a hazai munkaerő foglalkoztatása mellett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legtöbb magyar munkavállalóval valósítsa meg. A debreceni csapatunk valójában nem csökkent, hanem nőtt, létszáma nemrég meghaladta a 800 főt, és a bővülés várhatóan az év második felében is folytatódik. A félreértések hátterében legfeljebb az állhat, hogy a gyártás elindítását megelőző technológiai és szervezeti felkészülés során ideiglenesen kínai szakemberek érkeznek Debrecenbe. Az ő feladatuk a tudás átadása és a betanítás támogatása, éppen annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pozíciót hosszú távon magyar munkavállalók tölthessék be. Ez a cél közös érdeke Debrecennek, a régiónak és a CATL-nek is. A beruházás ütemterv szerint halad, a CATL pedig változatlanul elkötelezett a debreceni beruházása mellett, és teljes erővel azon dolgozik, hogy legnagyobb európai gyára hosszú távon is a vállalat és Magyarország közös sikertörténetévé váljon.

Nem ez volt az első alkalom a közelmúltban, hogy a vállalatnak cáfolnia kellett sajtóértesüléseket. Legutóbb a gyár második ütemének felfüggesztésével kapcsolatban szólalt meg a cég.

Amikor májusban a cég képviselői háttérbeszélgetést tartottak, még 650 teljes állású munkavállalóról számoltak be, ehhez képest a most kommunikált 800 fő valóban bővülést jelenthet, bár a közleményből nem egyértelmű, hogy ez a szám a teljes állású munkavállalókat jelenti-e.

Az elbocsátásokról való értesülés azért is volt furcsa, mert a vállalat képviselői szerint nagyjából 2000 főre lesz szükség a cellagyártás beindulásához év végéig. Ennek eléréséhez a vállalat külföldi munkaerőt is igénybe vesz, májustól már elkezdtek érkezni fülöp-szigeteki munkavállalók, akiknek a száma év végére 500-ra nőhet.

