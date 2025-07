Észak-Macedóniában tárgyalt Jászai Gellért hadiipari fejlesztésekről

Szkopjéban tárgyalt Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke és Sárhegyi István, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) vezérigazgatója Alexander Nikoloski miniszterelnök-helyettessel, valamint Vlado Misajlovski védelmi miniszterrel – közölte a cég a Portfolio-val.

A megbeszélés középpontjában az észak-macedón haderő modernizációja állt,

különös tekintettel azokra a területekre, ahol a védelmi ipari együttműködés és a célzott beruházások hozzájárulhatnak a hadsereg gyakorlati igényeinek kielégítéséhez, valamint a nemzeti védelmi ipar stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához.

Észak-Macedónia – amely 30. tagországként csatlakozott a NATO-hoz, GDP-jének már ma is 2 százalékát fordítja védelmi kiadásokra. A találkozón a felek áttekintették azokat a területeket, ahol a 4iG védelmi ipari és technológiai megoldásai – különösen az űr-, drón- és digitális harctéri rendszerek – hozzájárulhatnak a modernizációs célok eléréséhez.

A 4iG Csoport az űr- és védelmi iparban is stratégiai szerepre törekszik, ennek érdekében több fontos tranzkciót bejelentett az elmúlt hónapokban. Holdingvállalata a 4iG SDT többségi tulajdon megszerzésére készül az N7 Defence Zrt.-ben, amely révén egy integrált védelmi vállalatcsoport jöhet létre többségi magántulajdonban és állami szerepvállalás mellett. A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-jével a holdingvállalat a napokban írt alá szándéknyilatkozatot, amely alapján a 4iG SDT kulcsszerepet vállalhat a honvédelmi digitalizáció kulcsterületein – például a szoftverfejlesztés, rendszerintegráció, üzemeltetés, IT- és távközlési infrastruktúra fejlesztése, valamint a kibervédelem – terén. A 4iG Csoport célja egy olyan hazai védelmi ökoszisztéma kiépítése, amely a nemzetközi piacokon is versenyképesen jelenik meg termékeivel és szolgáltatásaival.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: 4iG