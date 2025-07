Titokban készül valamire a Shein

A Shein titokban benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét Hongkongban, miután a másfél éve húzódó londoni bevezetés nem megy simán - számolt be a Financial Times

A Financial Times értesülései szerint a kínai divatcég a múlt héten nyújtotta be a tőzsdei tájékoztatóját a hongkongi tőzsdéhez és egyúttal a kínai értékpapír-felügyeleti hatóság jóváhagyását is kérte.

A Shein, amely ellátási láncának túlnyomó részét Kínában tartja, mintegy 18 hónapja nyújtotta be londoni tőzsdei bevezetési kérelmét, de eddig nem sikerült megszereznie a szabályozói jóváhagyást. A brit és kínai felügyeleti szervek nem tudtak megegyezni a tájékoztatóban szereplő kockázati tényezők megfelelő megfogalmazásáról, különösen a politikailag érzékeny Hszincsiang régióval kapcsolatos kitettség tekintetében. Januárban például Liam Byrne, a brit parlament kereskedelmi bizottságának elnöke levélben fejezte ki kétségeit az FCA vezetőjének a Shein ellátási láncának integritásával kapcsolatban, miután a vállalat egy vezető munkatársa nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy ruháik tartalmaznak-e Hszincsiangból származó gyapotot.

A brit pénzügyi felügyelet korábban jóváhagyott egy változatot a Shein tájékoztatójából, de ezt a kínai szabályozó nem fogadta el. Az utóbbi években a pekingi székhelyű felügyelet szigorúbbá vált azzal kapcsolatban, hogyan írják le a vállalatok a kínai működéshez kapcsolódó kockázatokat.

A Shein részben azért nyújtotta be hongkongi tőzsdei kérelmét, hogy nyomást gyakoroljon a brit szabályozóra a kockázati tájékoztatási követelmények enyhítése érdekében.

A Shein kibocsátása évek óta a legnagyobb IPO lenne a londoni piacon.

A két évvel ezelőtt magántőke-befektetés során 66 milliárd dollárra értékelték a céget.

Ha a brit hatóság hajlandó lenne elfogadni a tájékoztatót, London továbbra is a Shein preferált tőzsdéje maradna a sokszínűbb és nemzetközibb befektetői bázisa miatt. Szakértők szerint azonban ennek esélye csekély, mivel a szabályozók követelményei között továbbra is jelentős a különbség. A hongkongi tőzsde várhatóan toleránsabb lesz a kínai vállalatok politikai kockázatainak leírásával kapcsolatban, és Peking is arra ösztönzi a külföldön tőzsdére lépni kívánó vállalatokat, hogy New York vagy London helyett Hongkongot részesítsék előnyben.

A Shein tőzsdei bevezetése először 2023-ban futott zátonyra, amikor az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) nem adta meg a jóváhagyását.

A Shein bevételei növekednek, 2024-ben az értékesítés 19 százalékkal 38 milliárd dollárra nőtt, de a nettó nyereség közel 40 százalékkal 1 milliárd dollárra csökkent. Az amerikai értékesítés, amely a bevételek körülbelül egyharmadát teszi ki, idén nem szenvedett olyan súlyos csapást a vámmentesség megszűnése miatt, mint amitől kezdetben tartani lehetett. A vállalat pénzügyeit ismerő források szerint a Shein jövedelmezősége jelentősen javult, miután versenytársa, a Temu a megnövekedett vámok miatt nagyrészt kivonult az amerikai gyorsdivat-piacról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

