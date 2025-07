Vámhírekre figyelnek a piacok - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Eseménydúsan indul az év második fele a világ tőzsdéin. Az amerikai tőzsdék már új csúcsokat is döntöttek, a befektetői hangulatnak pedig Donald Trump vámbejelentései sem tudtak ártani. Azzal, hogy az utóbbi időszakban jócskán megugrott a befektetők kockázatvállalási kedve, több izgalmas egyedi sztori is kibontakozott a piacokon, a befektetők pedig próbálják kitalálni, hogy melyek lehetnek a nyerő részvények az év második felében. Most mutatunk 5 részvényt is, melyben jelentős felértékelődési potenciál van a Morgan Stanley elemzői szerint.