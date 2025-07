A vámokra figyelnek a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio 2025. július 09. 09:25

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai vámbejelentések vannak most a befektetők figyelmének központjában: legfrissebb fejleményként Donald Trump 50%-os importvámot jelentett be a rézre, ennek hatására el is szállt az eszköz árfolyama. Ennél szélesebb körű, index-szinten is meghatározó bejelentés egyelőre nem érkezett az amerikai elnöktől. Ami a mai napot illeti, fontosabb gazdasági adatra nem kell számítani, ami jelentősen befolyásolná a részvénypiaci hangulatot, az ázsiai tőzsdéken bizonytalan kereskedést láthattunk, Európában pedig ugyancsak az oldalazásé a főszerep.