Visszapattantak a tőzsdék, csúcsot döntött a Nasdaq

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai vámbejelentések vannak most a befektetők figyelmének központjában: legfrissebb fejleményként Donald Trump 50%-os importvámot jelentett be a rézre, ennek hatására el is szállt az eszköz árfolyama. Ennél szélesebb körű, index-szinten is meghatározó bejelentés egyelőre nem érkezett az amerikai elnöktől. Az ázsiai tőzsdéken bizonytalan kereskedést láthattunk, Európában viszont kifejezetten jó volt a hangulat, és Amerikában is emelkedtek a tőzsdék. A BUX történelmi csúcson zárta a szerdai kereskedést, először átlépve a 100 000 pontos szintet.