Folytatódik az emelkedés a piacokon, történelmi csúcsot döntött a magyar és a német tőzsde

A héten minden az amerikai vámok körül forog, tegnap Donald Trump legalább hét újabb országnak küldött levelet a vámok ügyében, és 50 százalékos vámot jelentett be Brazíliára. A befektetőket azonban nem igazán rendítette meg a bejelentések sorozata, inkább az a narratíva erősebb, hogy idővel megszülethetnek a kereskedelmi megállapodások az egyes országokkal. Ennek megfelelően tőzsdéken is kedvezőre fordult a hangulat, Ázsiában többnyire emelkedtek a piacok, és Európában is folytatódik az erősödés. A magyar tőzsde ma ismét rekordot döntött, miután a BUX index tegnap története során először lépte át a 100 000 pontos szintet.