Olasz csokoládébirodalom kezébe kerülhet az amerikai gabonapehely-gyártó, több mint 50 százalékot ugrott az árfolyam

Az olasz Ferrero - a Ferrero Rocher, Kinder és TicTac márkák tulajdonosa - az elmúlt években jelentősen terjeszkedett, megvásárolva többek között a Nestlé édességüzletágát és több más élelmiszeripari céget is.

A felvásárlás értéke akár kétszerese is lehet a WK Kellogg július 9-i, 1,5 milliárd dolláros tőzsdei értékének.

Az üzlet révén a Ferrero domináns pozícióra tehet szert az amerikai gabonapehely-piacon.

Az 1946-ban alapított olasz vállalat a csokoládépiac egyik legnagyobb szereplője, több mint 30 globálisan forgalmazott márkával. Ezzel szemben a WK Kellogg az utóbbi években pénzügyi nehézségekkel küzd, és több mint 500 millió dolláros adósságot halmozott fel.

2023-ban az amerikai gabonapehely-üzletágat leválasztották az anyavállalat nemzetközi és snack üzletágáról, amelyet Kellanova néven szerveztek újjá. A következő évben a Pringles chipset és Pop Tarts-ot gyártó Kellanovát a Mars édességgyártó óriás 36 milliárd dollárért vásárolta fel.

Az élelmiszeripar jelentős kihívásokkal néz szembe, mivel a fogyasztók egyre inkább az egészségesebb termékek felé fordulnak. A vállalatok költségei is emelkedtek, ami áremelésekhez vezetett. Az iparág emellett nyomás alatt áll a Trump-adminisztráció részéről is, amely a "Make America Healthy Again" kampány keretében célba vette a mesterséges színezékeket tartalmazó termékeket, mint például a Fruit Loops.

