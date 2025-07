Emelkedés a magyar tőzsdén, újra 100 ezer pont felett a BUX

Portfolio 2025. július 16. 11:00

Bizonytalan a hangulat a világ tőzsdéin, az amerikai blue chipeket tömörítő Dow jelentősebb eséssel zárt kedden, míg a Nasdaq erősödni tudott és ma reggel az ázsiai indexek is felemás elmozdulást mutattak. Európában csökkenésekkel indul a nap a vezető tőzsdéken, a délelőtt folyamán azonban pluszba fordult az irányadó indexek többsége és kismértékben a BUX is emelkedik, az index ismét 100 ezer pont fölé került. A kereskedelmi háborús hírek mellett a vállalati negyedéves gyorsjelentések vannak ma a fókuszban, több nagybank közzéteszi számait, de érkeznek fontos makroadatok is, amelyek a vámháború hatásairól árulkodhatnak.