Pekingben járt az Nvidia vezére, fontos csereüzlet körvonalazódik

Huang szerdán találkozott a sajtóval Pekingben, ahol elmondta, hogy a vállalat hamarosan újraindíthatja H20 chipjeinek szállítását Kínába az amerikai kormány biztosítékai alapján. Az Nvidia áprilisban kényszerült leállítani ezeket a szállításokat az új amerikai követelmények miatt.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a chipek értékesítésének engedélyezése az USA részéről egy csereüzlet része lehet, amelyben Kína kritikus fontosságú ritkaföldfémeket bocsát az Egyesült Államok rendelkezésére.

Huang találkozott He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel is, de hozzátette, hogy "A H20 tilalom és annak feloldása teljes mértékben az amerikai és a kínai kormány ellenőrzése alatt állt. A megbeszélésnek semmi köze nem volt hozzám" - elutasítva azt a feltételezést, hogy szerepet játszott volna Trump elnök meggyőzésében.

Az amerikai chipkorlátozások csaknem felére csökkentették az Nvidia piaci részesedését Kínában. A vállalat az áprilisi negyedévben 2,5 milliárd dolláros bevételkiesést szenvedett el, és a júliusi negyedévben várhatóan további 8 milliárd dolláros veszteséget könyvelhet el az exportkorlátozások miatt.

A vezérigazgató nem adott határozott választ arra, hogy mennyi megrendelést kapott az Nvidia, vagy mikor indítja újra a chipek helyi értékesítését. Elmondta, hogy az amerikai kormány még feldolgozza az engedélyeket, és a vállalatnak újra kell indítania az ellátási láncot, ami akár kilenc hónapig is tarthat.

"Remélem, hogy a H20-nál fejlettebb chipeket is szállíthatunk majd Kínába" - mondta Huang egy CNBC kérdésre válaszolva. Hozzátette, hogy a technológia folyamatosan fejlődik.

Huang elismerően beszélt a kínai technológiai óriás Huaweiről is: "Bárki, aki lebecsüli a Huaweit és Kína gyártási képességeit, az mélységesen naiv". Kiemelte, hogy a Huawei "kiváló chipdesignnal" rendelkezik és saját felhőrendszert működtet, így "önállóan is piacra léphet". A vezérigazgató dicsérte a kínai AI-modelleket is, köztük a DeepSeek, Qwen és Kimi rendszereket. "A kínai modellek kiválóak" - mondta, és hozzátette, hogy idővel "egyre kevésbé lesz fontos, hogy melyik modell a legokosabb, inkább az számít majd, melyik a leghasznosabb". Huang különösen értékelte, hogy a kínai AI-modellek nyílt forráskódúak, így az emberek ingyenesen letölthetik és használhatják azokat saját számítógépeiken. Megemlítette, hogy a DeepSeek R1 modellt világszerte letöltötték egészségügyi, robotikai és képalkotási alkalmazásokhoz.

A H20 chipek kínai értékesítéseivel kapcsolatos hírekre 4 százalékot emelkedett a tegnapi kereskedésben az Nvidia árfolyama.

