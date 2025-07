Elutasította Trump az új WHO-egyezményt, ami a következő járványokra készítené fel a világot

Az Egyesült Államok elutasította a WHO által elfogadott, jövőbeli járványokra való felkészülést célzó megállapodást, amit a Covid-járvány után dolgoztak ki.

Az amerikai külügy- és egészségügyi minisztérium pénteken közölte, hogy hivatalosan is elutasítják a jogilag kötelező érvényű egyezményt, amelyet három év tárgyalás után fogadtak el Genfben májusban.

A megállapodás célja, hogy a következő világjárvány idején a gyógyszerek, terápiás szerek és vakcinák globálisan hozzáférhetők legyenek.

Az egyezmény előírná a résztvevő gyártóknak, hogy termékeik 20%-át a WHO rendelkezésére bocsássák járvány esetén, biztosítva ezzel a szegényebb országok hozzáférését.

Az amerikai tárgyalók Donald Trump hivatalba lépésekor kivonultak a megbeszélésekről, miután az elnök elindította az Egyesült Államok - a WHO legnagyobb pénzügyi támogatója - 12 hónapos kilépési folyamatát a szervezetből. A kilépés következtében az USA nem lenne köteles betartani a megállapodást.

"A módosításokat megfelelő nyilvános egyeztetés nélkül dolgozták ki, és ezek bővítik a WHO szerepét a közegészségügyi vészhelyzetekben, további hatásköröket biztosítanak a WHO számára a járványok kihirdetésében, valamint elősegítik a WHO képességét az egészségügyi termékekhez való 'méltányos hozzáférés' biztosításában" - áll a közleményben.

Marco Rubio külügyminiszter és Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter közös nyilatkozatukban azt is kifogásolták, hogy "a 2024-es módosítások terminológiája homályos és túl általános, ami azzal a kockázattal jár, hogy a WHO által koordinált nemzetközi válaszlépések inkább politikai kérdésekre, például a szolidaritásra összpontosítanak, nem pedig a gyors és hatékony intézkedésekre."

Kennedy és Rubio pénteken kijelentették, hogy az elutasítás védi az amerikai szuverenitást. A megállapodás azonban az egészségpolitikát a nemzeti kormányok hatáskörében hagyja, és semmi olyat nem tartalmaz, ami felülírná a nemzeti szuverenitást.

Forrás: Reuters