Kereskedelmi háborús hírek mozgatták a tőzsdéket

Portfolio 2025. július 18. 22:03

Továbbra is a kereskedelmi háborús hírek és a gőzerővel robogó második negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon friss számai befolyásolják elsősorban a részvénypiaci hangulatot. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszott, az európai tőzsdék is vegyes zártak, az amerikai piacokon pedig mérsékelt esés bontakozott ki, főleg miután kiszivárgott, hogy Donald Trump nem elégszik meg a 10 százalékos vámmal Európával szemben. A magyar tőzsdén a BUX új történelmi csúcsot állított be a zárásra.