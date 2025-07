Dőlnek a csúcsok az amerikai tőzsdén: rekordon a Nasdaq és az S&P 500

Sorra döntik az újabbnál újabb csúcsokat a tőzsdék nemzetközi szinten és idehaza is: ezúttal is világverő a BUX, a befektetői hangulat pedig világszerte kiválónak mondható. Egy ilyen környezetben sok izgalmas, egyedi befektetési lehetőséggel találkozni, most azonban nem egy újabb indexszel vagy részvénnyel fogunk foglalkozni, hanem egy olyan befektetési stratégiával, amellyel nem csak, hogy nehezen lehetett melléfogni az utóbbi években, de rengeteg pénzt is lehetett keresni.