Pokoli hőhullám söpör végig Európán: Észak-Afrikából áramlik be a forró levegő

Egy magas nyomású légköri rendszer Észak-Afrikából hozott forró levegőt a térségbe, Tunéziában hétfőn akár 47 Celsius-fokos hőmérséklet is várható. Dél-Olaszországban magas az erdőtűzveszély, míg Szicíliában a hőmérséklet elérheti a 43 Celsius-fokot. Az olasz szigeten mérték Európa jelenlegi, 48,8 Celsius-fokos hőmérsékleti rekordját 2021-ben. Görögországban is súlyos a helyzet, ahol a nemzeti meteorológiai szolgálat szerint a szárazföldön akár 43 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet. Athént és az Attika régióban erdőtűzveszély miatt adtak ki riasztást, miután a hétvégén mintegy 70 erdőtüzet regisztráltak az országban. Szerbiában is vörös riasztás van érvényben, ahol a nemzeti előrejelzés szerint a nappali csúcshőmérséklet elérheti a 39 Celsius-fokot.

Sztavrosz Papasztavru görög energiaügyi miniszter vasárnap rendkívüli találkozót hívott össze az ország áramellátásáért felelős szolgáltatókkal, hogy

biztosítsák a stabil energiaellátást a megnövekedett igények mellett.

A munkavállalók védelme érdekében a görög munkaügyi minisztérium több régióban is megtiltotta a kültéri munkavégzést hétfőn déltől délután 5 óráig.

A térség hőhullámát tovább erősíti a szokatlanul meleg Földközi-tenger, ahol a vízhőmérséklet 4 Celsius-fokkal haladja meg az átlagos értéket a Baleár-szigeteki Parti Megfigyelő és Előrejelző Rendszer adatai szerint.

