Reagált a kormánybiztos: nem halasztja el a BYD a szegedi gyártás indítását

Az első európai autógyárát Szegeden építő BYD kitart Magyarország mellett, és nem változtatta meg a beruházás megvalósításáról és a termelés felfuttatásáról készített terveit - közölte Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója kedden az MTI-nek küldött közleményében. Joó a közösségi oldalán sajtóhírekre reagálva "fake news"-nak nevezte, hogy a BYD elhalasztja a szegedi gyár elindítását, és a magyarországi helyett a törökországi üzemben futtatja fel a termelést.

Joó István tájékoztatása szerint a BYD központja kedden megerősítette, hogy

továbbra is teljes gőzzel haladnak a munkálatok Szegeden.

Mint arról a Portfolio is beszámolt, a Reuters forrásokra hivatkozva azt írta, a kínai BYD csak 2026-ban tervezi elindítani a tömeggyártást a szegedi elektromosautó-gyárában, és az első két évben a tervezett kapacitás alatt fog működni az üzem.

A szegedi, 4 milliárd eurós beruházásból épülő gyár 2026-ban kezdi meg a tömeggyártást, de az első évben csak néhány tízezer járművet fog előállítani, ami töredéke a 150 ezer darabos kezdeti kapacitásnak.

A gyár végső kapacitása évi 300 ezer autó lenne.

A BYD elmondta, októberben kezdi meg működését Szegeden, de azt nem közölte nyilvánosan, hogy mikor indul a sorozatgyártás. A Reuters forrásai szerint a termelés 2027-ben emelkedni fog, de még mindig a tervezett kapacitás alatt lesz.

Jóllehet miközben a magyarországi gyártás állítólag késik, a BYD törökországi üzeme a tervezettnél korábban kezdi meg a termelést. Az 1 milliárd dolláros manisai gyár, amely eredetileg 2026 végén indult volna 150 ezer autós éves kapacitással,

már jövőre több járművet fog gyártani, mint a magyar üzem

- számolt be a hírügynökség. Források szerint 2027-ben a törökországi termelés messze meghaladja majd a 150 ezer autót, és 2028-ban ismét jelentősen növelik a kibocsátást.

Az előbbi értesüléseket most cáfoló befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos közleményében emlékeztetett: a kínai társaság 2023 decemberében – 224 tárgyalási forduló után – döntött úgy, hogy Magyarországon építi fel első európai autógyárát. A 300 hektáros szegedi területen 2024-ben kezdődött az építkezés. A beruházásnak köszönhetően több ezer magas hozzáadott értékű munkahely jön létre, és a BYD jelenlétéből helyi beszállítók is profitálnak.

Joó István szerint a BYD Magyarország melletti elkötelezettségét az is mutatja, hogy Hollandiából Budapestre telepítik európai üzleti központjukat – ami marketingszakemberektől HR-specialistákon át adatelemzőkig legalább kétezer magasan képzett embernek biztosít karrierlehetőséget a fővárosban –, és elindítanak két nagyszabású, együttvéve mintegy 250 millió eurós kutatás-fejlesztési programot hazai egyetemekkel együttműködésben.

A HIPA közleményében kitérnek arra, hogy a közelmúltban jelentették be, hogy a BYD a már 2017 óta működő komáromi üzemében elektromos buszok mellett elektromos meghajtású teherautókat is gyárt majd, ami nemcsak új termékpalettát és fejlett technológiát, hanem 620 új munkahelyet is jelent a Duna-parti városnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images