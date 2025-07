Teljesíti a Coca-Cola Trump kívánságát: jön az új recept

A vállalat keddi pénzügyi jelentésében közölte, hogy "folyamatos innovációs programja részeként" ősszel egy "amerikai nádcukorral készült" terméket vezet be kínálatába. Egyes Coca-Cola változatok, például a Mexikóban forgalmazott kóla, már most is nádcukrot tartalmaznak.

Ez a bővítés arra szolgál, hogy kiegészítse a vállalat erős alaptermék-portfólióját és több választási lehetőséget kínáljon a különböző alkalmakra és preferenciákra

– közölte a Coca-Cola.

James Quincey vezérigazgató elemzőkkel folytatott beszélgetésén kifejtette, hogy véleménye szerint az ital "tartós választási lehetőség lesz a fogyasztók számára", és megjegyezte, hogy a Coca-Cola több más, az Egyesült Államokban forgalmazott italában is használ nádcukrot, például a limonádéban és a kávéban.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 22. Hiába az áremelések, jól fogy Európában a kóla

"A nádcukrot beépítjük néhány más termékünkbe is, és határozottan arra törekszünk, hogy az elérhető édesítőszerek teljes eszköztárát használjuk, ahol fogyasztói preferenciák mutatkoznak" – mondta.

Donald Trump a múlt héten azt állította, hogy a Coca-Cola "beleegyezett" a nádcukor használatába kóláiban. A keddi bejelentésből azonban kiderül, hogy a Coke zászlóshajó receptje nem változik, továbbra is kukoricaszirupot fog tartalmazni.

Ehelyett a vállalat egy külön, nádcukorral készült kólaterméket hoz létre.

Az amerikai gyártású Coca-Cola jelenleg magas fruktóztartalmú kukoricasziruppal készül, ez ellen az összetevő ellen Trump egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. határozottan fellépett. Kennedy, aki számos mesterséges és erősen feldolgozott összetevő eltávolításáért küzd az amerikai élelmiszerek esetében, a kukoricaszirupot "az elhízás és a cukorbetegség receptjének" nevezte.

A kukoricaszirup egy gyakori és olcsó édesítőszer, ezért váltott erre a Coca-Cola évekkel ezelőtt. Egészségügyi szakértők szerint azonban a cukros üdítő nem egészséges – függetlenül attól, hogy nádcukorral vagy kukoricasziruppal készül-e.

Eközben a rivális PepsiCo nem tervez jelentős változtatásokat. Ugyanakkor újonnan bejelentett prebiotikus üdítőitaluk és a nemrég felvásárolt Poppi márkájuk is nádcukrot tartalmaz.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 21. Újfajta kólát dob piacra a Pepsi

"A cukor drágább az Egyesült Államokban, mint a világ sok más részén, így valószínűleg folyik egy párbeszéd a kormánnyal arról, hogyan tegyük megfizethetőbbé a cukrot az USA-ban, hogyan alakítsunk ki olyan mezőgazdasági stratégiát, amely csökkenti a cukor költségét, és ez megkönnyíti az átállást számunkra és az egész iparág számára" – nyilatkozta Ramon Laguarta, a PepsiCo vezérigazgatója a CNBC-nek a múlt héten.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ