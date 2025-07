Egy színésznő miatt őrületbe fordult a tőzsde: nagyot ugrott egy részvény a bejelentésre

Az American Eagle Outfitters (AEO) részvényei 10%-ot emelkedtek csütörtökön, miután bemutatták legújabb farmerkampányukat, amelynek arca a népszerű színésznő, Sydney Sweeney lett.

A kampány – amely a "Sydney Sweeney Has Great (American Eagle) Jeans" nevet viseli – a vállalat legdrágább marketingakciója eddig, és célja, hogy

újra kapcsolatot teremtsen a Z generációs vásárlókkal



- írta meg a Reuters.

Az AEO grafikonja.

Sydney Sweeney, aki olyan nagy sikerű sorozatokban szerepelt, mint az Euphoria és The White Lotus, egy limitált szériás farmerdzsekivel és a róla elnevezett "The Sydney Jean" modellel debütált a márkánál. A kampány a Las Vegas-i ikonikus 3D-s "Sphere" gömbön is megjelenik, ami jól mutatja az American Eagle eltökéltségét abban, hogy erőteljesen pozicionálja magát a fiatalok körében.

Az együttműködés célja nem csak az ismertség növelése, hanem a forgalom élénkítése is, különösen abban az időszakban, amikor az amerikai kiskereskedelmi szektor gyengélkedik a visszafogott fogyasztás és a potenciálisan növekvő vámköltségek miatt.

A GlobalData ügyvezetője, Neil Saunders szerint a kampány

az American Eagle próbálkozása arra, hogy kitűnjön és zajt csapjon. A farmer most újra népszerű, így a marketingbe való befektetés logikus lépés.

Nem ez az első eset, hogy egy hírességgel való együttműködés komoly részvényemelkedést hoz egy cégnek: 2020-ban a Crocs részvényei is nagyot ugrottak Justin Bieber kollaborációjának köszönhetően. Az American Eagle korábban olyan ismert személyiségekkel dolgozott együtt, mint a teniszcsillag Coco Gauff vagy az Addams Family sorozatban népszerűvé vált Jenna Ortega.

A BMO Capital Markets elemzője, Simeon Siegel úgy véli, „ismert személyiségek segítségével sokkal gyorsabban lehet történetet mesélni, ezért is működnek jól a sportolói szponzorációk is.”

A kampányt nemcsak a fogyasztók, hanem a kisbefektetők is figyelemmel kísérik. Az American Eagle részvényeit említették több népszerű befektetői fórumon, köztük a Redditen és a Stocktwitsen is. A LSEG adatai szerint a short pozíciók aránya a nyilvánosan forgalomban lévő részvényekhez képest 12,2%, ami az érdeklődés újabb indikátora a spekulatív befektetők körében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ