A halálos tragédia után, közleményt adott ki a magánkórház-birodalom

„Péter halála iszonyatos veszteség számunkra és különösen számomra, aki az elmúlt 9 évben szinte minden nap kapcsolatban voltam vele.

Többet beszélgettem, leveleztem, tárgyaltam vele a sikereinket ünnepelve és a kudarcainkat elemezve, mint bármelyik közeli hozzátartozómmal.

Nagyon nagy az űr, amit távozásával hátrahagyott. De nem ülhetünk karba tett kézzel, sajnálva magunkat. Péter emlékének, betegeinknek, ügyfeleinknek, részvényeseinknek, és munkatársainknak is tartozunk azzal, hogy megszervezzük a cég megfelelő vezetését, és biztosítjuk a normál üzletmenet folytatását. Én magam is ismét beszállok az egészségügyi szolgáltató cégünk igazgatóságába is, ezzel is segítve kollégáimat.” – mondta Fábián Lajos, a TritonLife Holding IG elnöke, a VOSZ társelnöke és Egészségügyi Tagozatának elnöke, a TritonLife másik társalapító részvényese.

Dr. Fábián Lajos Károly TritonLife csoport, VOSZ-Egészségügyi Tagozat, társ-alapító tulajdonos, elnök, a VOSZ társelnöke, és Egészségügyi Tagozatának elnöke Több diplomás orvos, vállalkozó, marketing-, egészséggazdasági-, és egészségbiztosítási szakember, a Közép-Kelet Európai térség átalakuló poszt-szocialista egészségügyi rendszereinek kiváló ismerője,

„Minket, eddig aktív vezetői szerepet nem vállaló pénzügyi befektetőket is sokkolt a hír. Nem látok más lehetőséget, mint a cég további pénzügyi stabilitásának biztosítása mellett, átmenetileg akár aktív vezetői szerepet is vállalni, így biztosítva a töretlen folytonosságot, és a cég további fejlődését.” – nyilatkozta Komonczi Zsolt, a cégcsoport pénzügyi befektetőit képviselő másik részvényese.

„A TritonLife Magánkórházak Zrt. új igazgatóságába meghívtam Vasvári Barbara aneszteziológus főorvos asszonyt, régi munkatársamat, a TritonLife Róbert Magánkórház orvosigazgatóját, aki velem együtt komoly garanciát jelent a szakmaiság és a minőség fenntartása érdekében. Biztos vagyok benne, hogy mi hárman, a pénzügyi befektetői és orvosszakmai oldal kiegyensúlyozott együttműködését tudjuk biztosítani, amihez én újra felajánlottam majdnem 40 éves, a szektorban szerzett hazai és nemzetközi tapasztalatomat.” – tette hozzá Fábián Lajos.

Elhangzott még a tájékoztatón, hogy Haraszti Pétert a társaság saját halottjának tekinti, valamint a csoport részvényesei és vezetői minden elképzelhető támogatást megadnak Haraszti Péter feleségének és négy gyermekének - áll a cégcsoport közleményében.

Emlékezetes, két nappal ezelőtt érkezett a hír, hogy Egerben, futás közben lett rosszul Haraszti Péter. A TritonLife magánkórház alapítója és vezetője mindössze 43 éves volt. A cégcsoport oldalán elérhető megemlékezésben úgy fogalmaznak, hogy Haraszti Péter neve összeforrt a hazai magánegészségügy megújulásával. "Megalkuvást nem ismerő eltökéltséggel, bátorsággal és jövőbe mutató gondolkodással építette fel azt az egész országot átölelő ellátórendszert, amelynek célja a betegek valódi bizalmára épülő, magas színvonalú orvosi szolgáltatás biztosítása volt. Hitte, hogy a beteg az első, a minőség nem lehet kompromisszum tárgya, és hogy a magyar magánegészségügyben is lehet világszínvonalú ellátást nyújtani".

Haraszti Péter nemcsak cégalapító volt, hanem inspiráló vezető, hiteles ember, aki szívvel-lélekkel dolgozott azért, hogy minden egyes beteg a legjobb kézben érezze magát. Az általa megálmodott rendszer része lenni megtiszteltetés és felelősség - tették hozzá.

Halálával nemcsak egy sikeres üzletembert, hanem egy kivételes látókörű, emberséges vezetőt veszítettünk el. Emlékét megőrizzük, és munkásságát folytatjuk, hiszen az általa kitűzött célok továbbra is iránymutatók számunkra. Nyugodjék békében! - írták.

A TritonLife a második legnagyobb magánklinika Magyarországon árbevétel alapján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio