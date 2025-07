Itt a történelmi vámalku - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Vasárnap este végre megszületett a kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, ennek pedig érezhetően világszerte örülnek a piaci szereplők. Ugyan Ázsiában felemás a hangulat, de Európában határozott emelkedés jöhet, és Amerikában is pluszban kezdhetik a hetet a tőzsdék.A devizapiacon is láthattunk reakciókat az éjjeli órákban, az euró felpattant, eközben pedig óvatos erősödés látható a forint piacán is: az euróval szemben már a 396-os tartományban mozog a hazai fizetőeszköz.Gazdasági események szempontjából ugyan csendesen indul a hét, de mozgalmas hetünk lesz. A második negyedéves gyorsjelentési szezon mellett a Federal Reserve kamatdöntésére és iránymutatására figyelnek majd a befektetők, emellett pedig több kulcsfontosságú, nagy piaci hatással bíró adat is érkezik majd.