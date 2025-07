Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2025. július 31. 07:47

Mozgalmas napokat élünk a tőzsdéken, az amerikai vámbejelentések mellett felpörgött a gyorsjelentési szezon, miközben záporoznak a makroadatok is. Az ázsiai piacok többnyire estek, miután Trump 15 százalékos vámot jelentett be Dél-Koreára, és 25 százalékot Indiára. Európában ehhez képest valamivel pozitívabb képre lehet számítani a határidős indexek állása alapján, bár a mozgások várhatóan mérsékeltek lesznek - több európai nagyvállalat is közzéteszi azonban a negyedéves számait, amelyek hozhatnak nagyobb mozgásokat az egyedi papírokban.