Egy jól fizetett csúcsszakmában már látványosan elveszi a munkát az AI

A mesterséges intelligencia már most érezteti hatását az amerikai munkaerőpiacon, különösen a technológiai szektorban, ahol a fiatal munkavállalók körében jelentősen nőtt a munkanélküliség - állítja a Goldman Sachs közgazdásza a CNBC beszámolója szerint.