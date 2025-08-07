  • Megjelenítés
75 éve nem látott erdőtűz pusztít Franciaországban és még most jön az újabb hőhullám
75 éve nem látott erdőtűz pusztít Franciaországban és még most jön az újabb hőhullám

1949 óta a legsúlyosabb erdőtűzzel küzd Franciaország a déli Aude régióban, amely már több mint 16 ezer hektárnyi területet érintett, egy halálos áldozatot követelt és több tucat házat elpusztított.

A tűzoltók csütörtökön már a harmadik napja küzdenek a lángokkal, amelyek 1949 óta a legnagyobb erdőtüzet okozzák az országban.

A Reuters TV felvételein jól láthatók a déli erdős területek fölött emelkedő füstfelhők, míg a drónfelvételek hatalmas, elszenesedett növényzetet mutatnak.

A helyi hatóságok közlése szerint egy ember életét vesztette, hárman eltűntek, két személy - köztük egy tűzoltó - pedig kritikus állapotban van. Jelenleg a tüzet még nem sikerült megfékezni - nyilatkozta Christophe Magny, a tűzoltási művelet egyik vezetője a BFM TV-nek, hozzátéve, hogy reményeik szerint a nap folyamán sikerül majd megfékezni a lángokat.

A kedden kezdődött tűzvész, amely a spanyol határtól mintegy 100 kilométerre, a Földközi-tenger közelében pusztít, rendkívül gyorsan terjed. A lángok már Párizs területének másfélszeresének megfelelő területet érintették, de a környezetvédelmi miniszter, Agnes Pannier-Runacher szerint a tűz terjedése mostanra lelassult.

A tudósok szerint a mediterrán térség forróbb, szárazabb nyarai miatt a régió különösen ki van téve az erdőtüzek veszélyének. Franciaország meteorológiai szolgálata figyelmeztetett, hogy péntektől újabb hőhullám várható az ország déli részein, amely több napig is eltarthat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

