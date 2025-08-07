75 éve nem látott erdőtűz pusztít Franciaországban és még most jön az újabb hőhullám

1949 óta a legsúlyosabb erdőtűzzel küzd Franciaország a déli Aude régióban, amely már több mint 16 ezer hektárnyi területet érintett, egy halálos áldozatot követelt és több tucat házat elpusztított.

A tűzoltók csütörtökön már a harmadik napja küzdenek a lángokkal, amelyek 1949 óta a legnagyobb erdőtüzet okozzák az országban.

A Reuters TV felvételein jól láthatók a déli erdős területek fölött emelkedő füstfelhők, míg a drónfelvételek hatalmas, elszenesedett növényzetet mutatnak.

A helyi hatóságok közlése szerint egy ember életét vesztette, hárman eltűntek, két személy - köztük egy tűzoltó - pedig kritikus állapotban van. Jelenleg a tüzet még nem sikerült megfékezni - nyilatkozta Christophe Magny, a tűzoltási művelet egyik vezetője a BFM TV-nek, hozzátéve, hogy reményeik szerint a nap folyamán sikerül majd megfékezni a lángokat.

A kedden kezdődött tűzvész, amely a spanyol határtól mintegy 100 kilométerre, a Földközi-tenger közelében pusztít, rendkívül gyorsan terjed. A lángok már Párizs területének másfélszeresének megfelelő területet érintették, de a környezetvédelmi miniszter, Agnes Pannier-Runacher szerint a tűz terjedése mostanra lelassult.

A tudósok szerint a mediterrán térség forróbb, szárazabb nyarai miatt a régió különösen ki van téve az erdőtüzek veszélyének. Franciaország meteorológiai szolgálata figyelmeztetett, hogy péntektől újabb hőhullám várható az ország déli részein, amely több napig is eltarthat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images