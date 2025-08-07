A távközlésnél is nagyobbra nőhet a 4iG titokzatos üzletága

Mit is jelentett be a 4iG?
A 4iG űr-és védelmi leányvállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. két lépésben, szeptember végéig, összesen 96 milliárd forintos tőkeemelést visz véghez, amihez a forrást Jászai Gellért két magántőkealapja (iG Tech II és iG Tech III) adja.
A tőkeemeléssel a két magántőkealap összesen maximum 49 százalékos részesedést szerez (az átvilágításoktól, értékelésektől függően) a holdingvállalatban.
A feltőkésítés célja a légi-és űripari beruházások támogatása, valamint a stratégiai projektek finanszírozása a hazai védelmi szektorban. Konkrét területeket is kijelölt a 4iG, amire a befolyó tőkét fordítaná: megerősítené a HUSAT műholdprogram pénzügyi hátterét, de a forrás hozzájárul a martonvásári REMTECH gyár termelési tevékenységének bővítéséhez, a földi állomások kiépítéséhez, valamint az adatfeldolgozási rendszerek továbbfejlesztéséhez. A tőkeemelések emellett lehetőséget teremtenek arra, hogy a cég további célzott befektetéseket, akvizíciókat és stratégiai projekteket valósítson meg, különösen a civil és katonai repüléstechnológia, az autonóm rendszerek fejlesztése, a fegyver- és lőszergyártás, a fegyverfejlesztés, az intelligens szárazföldi mobilitási rendszerek, valamint a védelmi iparhoz kapcsolódó digitalizációs megoldások területén.
Óriási méretűre nőhet az üzletág
A 4iG SDT nem titkolt célja, hogy globális szolgáltatásokat nyújtó és a nemzetközi piacokon is jelen lévő szereplővé váljon olyan területeken, mint a műholdgyártás és ‑üzemeltetés, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a klasszikus és digitális védelmi ipari megoldások. Megnézzük, hogy mekkora lehet a vállalat, amihez a legutóbbi bejelentés több új támpontot is adott.
Némi információmorzsákat eddig is lehetett tudni a 4iG űr-és védelmi üzletágáról, az első negyedéves eredményeket bemutató prezentációban már külön szerepel az SDT az árbevétel és az EBITDA részletezésénél. Ebből kiderül, hogy 2025 első negyedévében 2,1 milliárd forintos nettó árbevétele volt az üzletágnak (ez 1,2 százalékos arány a teljes 4iG Csoport bevételén belül), és a távközlési üzletágnál valamivel nagyobb mértékben, 12 százalékkal nőtt a bevétel az előző év azonos időszakához képest. A cégcsoport EBITDA-jában is csak kis súlya volt az üzletágnak, 251 millió forintos eredményt termelt 2025 első negyedévében, szemben a távközlési üzletág 58 milliárd forintos EBITDA-jával.
De a társaságnak óriási növekedési várakozásai vannak az üzletágra a jelenlegi nemzetközi geopolitikai helyzet közepette, amit a NATO-tagállamok növekvő védelmi költései, valamint az űripari technológiák fejlődése támogathat a következő 10-15 évben.
A tegnapi közlemény új információja, hogy az összegek közlésével be is értékelik a céget, azzal, hogy a 96 milliárd forintnyi tőkéért (maximum) 49 százalékos részesedést szerezhet, azt jelenti, hogy közel 196 milliárd forintra értékeli a teljes űr-és védelmi üzletágat. Összehasonlításképp a teljes cégcsoport vállalatértéke (EV) 1500 milliárd forint környékén alakul jelenleg.
A másik fontos adat, ami sokat elárul az üzletág potenciáljáról, az a nettó szerződés-és rendelésállomány, amit szintén először közölt a 4iG. Ez a szám, ami a későbbiekben tényleges bevétellé válik. A 4iG SDT Zrt. és jelenlegi leányvállalatainak portfóliója alapján a társaság alig másfél évvel az alapítását követően már nettó 1,37 milliárd euró – vagyis több mint 548 milliárd forint – értékű szerződés- és megrendelésállománnyal (backlog) rendelkezik. Ez még nem is tartalmazza az N7 Defence Zrt. portfólióját, a magyar államtól megvásárolni kívánt hadiipari cégeket, mivel az akvizíciós folyamat még nem zárult le. A jelenlegi rendelésállomány alapján – 12–15 százalékos iparági nettó profitrátával számolva – a vállalatcsoport akár 65–82 milliárd forint közötti nettó nyereséget realizálhat a következő években. A védelmi iparágra jellemző 18–25 százalékos EBITDA-ráta alapján ez a volumen 100–137 milliárd forintos konszolidált EBITDA-termelő képességet is előrevetíthet, ami jól tükrözi a szegmens hosszú távú pénzügyi potenciálját.
Jászai Gellért egyenesen azzal számol a jelenlegi megrendelésállomány és a védelmi iparág erőteljes növekedési kilátásai alapján, hogy
az űr-és védelmi üzletág idővel nagyobb lehet a cégcsoporton belül, mint a távközlési és informatikai üzletág.
Viszonyításképp a távközlési üzletág éves árbevétele tavaly több mint 600 milliárd forintot tett ki, EBITDA-ja pedig több mint 220 milliárd forintot.
Halad az építkezés
Már évekkel ezelőtt megindult a 4iG-nál a nyitás a védelmi ipar irányába, az elsők között a Rheinmetall-lal kötött stratégiai együttműködést a cég. De igazán tavaly pörgött fel igazán a folyamat, az űr-és védelmi területen sorra jöttek a bejelentések, műholdprogramról, űripari gyártóközpontról és védelmi ipari megállapodásokról. A nagy fordulatot a 4iG részvényeinek árfolyamában az hozta el, amikor Jászai Gellért decemberben Elon Musknál vendégeskedett, látszólag ekkor kezdtek el igazán belehinni a befektetők a sztoriba. A Rheinmetall mellett azóta olyan nagyvállalatok lettek már a 4iG partnerei, mint az L3Harris, az Axiom Space, vagy az Azercosmos.
Az év fontosabb megállapodásai ezeken kívül:
- Februárban a lengyel Creotech Instruments űripari vállalattal írt alá megállapodást a 4iG leányvállalata űripari együttműködési lehetőségekről, amivel európai űripari programokat céloznak.
- Szintén februárban a 4iG űripari leányvállalata és a CPI Vertex Antennentechnik szerződést írt alá a cég műholdprogramjához (HUSAT) kapcsolódóan. A szerződés antennák beszerzéséről és telepítéséről szól két magyarországi műholdas földi állomáson. A megállapodás kulcsfontosságú mérföldkő, hiszen ez az első nagy beszállítói szerződés a HUSAT műholdas ökoszisztéma megvalósítása felé vezető úton.
- Áprilisban szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG védelmi ipari leányvállalata és az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group űripari és drónipari területeken együttműködési lehetőségekről.
- Talán a legnagyobb volumenű bejelentés az volt, hogy a 4iG veheti meg a magyar állam hadiipari érdekeltségeinek nagy részét. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, illetve jogszabályok garantálják, hogy a továbbiakban is rendelkezésre álljanak az államnak a védelmi kapacitások, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná. Az újonnan létrejövő vállalatban, ami az N7 Defence nevet viseli, a 4iG 75 százalékos részesedéssel rendelkezik a tervek szerint.
- Júliusban a 4iG SDT Zrt. és a Kazakhstan Gharysh Sapary állami űripari vállalat előzetes megállapodást írt alá.
- Nemrégiben pedig 4iG leányvállalata előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a HeliControl Kft. 63 százalékos üzletrészének megszerzéséről.
És még folytatódhat a sor, Jászai Gellért ugyanis meghatalmazott nagykövetként világszerte folytat tárgyalásokat, többek között járt a Pentagonban, a Lockheed Martinnál és a SpaceX-nél is.
Az árfolyam
A 4iG részvényeinek árfolyama nem mozdult jelentősen a tőkebevonás hírére a keddi közleményt követően. Idén közel duplázott az árfolyam, magasan felülteljesítve ezzel a BUX indexet.
Címlapkép forrása: Portfolio
