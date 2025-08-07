A tengeri szállítmányozás tartja magát: a Maersk felülteljesítette a várakozásokat

A világ második legnagyobb konténerhajózási vállalata, a dán Moller-Maersk megemelte éves profitvárakozását, mivel a globális konténeres tengeri szállítmányozási kereslet erősebbnek bizonyult a kereskedelmi háborúkkal kapcsolatos aggodalmak ellenére is. A cég negyedéves eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.

A világkereskedelem egyik fontos indikátorának tartott Moller-Maersk csütörtökön bejelentette, hogy javította éves profitvárakozásait, miután a globális konténerszállítási kereslet a geopolitikai bizonytalanságok ellenére is stabil maradt.

A társaság közölte, hogy immár 2–4% közötti növekedést vár a globális konténerforgalomban 2025-re, míg májusi becslése még -1% és +4% közötti sávban mozgott.

A második negyedéves jelentés szerint az amerikai import csökkenését bőven ellensúlyozta az európai és más régiókba irányuló import erős növekedése.

A Maersk most már 8–9,5 milliárd dollár közötti korrigált EBITDA-t vár az év egészére, szemben a korábbi 6–9 milliárd dolláros előrejelzéssel.

A cég árbevétele az április–júniusi időszakban 13,1 milliárd dollárt volt, ami 3%-os éves növekedést jelent, és meghaladja az elemzők 12,61 milliárd dolláros várakozását. A második negyedévben a vállalat EBITDA-ja 7%-kal, 2,3 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos időszakához képest, miközben az elemzők 1,98 milliárd dollárt vártak.

