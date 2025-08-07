Egykor Európa válasza volt a kínai akksigyártókra, most amerikai kézbe kerülhet

Az amerikai Lyten mentőövet dobott az európai akkumulátoripar egyik legnagyobb bukásának: a csődbe ment svéd Northvolt többségi tulajdonát vásárolja meg a kaliforniai startup, írja a Reutrs.

Az amerikai Lyten bejelentette, hogy megállapodást kötött a csődbe ment svéd Northvolt akkumulátorgyártó többségi tulajdonának felvásárlásáról.

A kaliforniai székhelyű startup lítium–kén akkumulátorokat fejleszt, amelyek környezetkímélőbb alternatívát kínálnak a hagyományos lítium–ion technológiával szemben.

A Lyten mögött olyan nagyvállalatok állnak, mint a Stellantis (a Jeep tulajdonosa) és a FedEx.

A megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy az egykor az európai akkumulátorgyártás reménységének tartott Northvolt öröksége ne vesszen el teljesen, miután a vállalat idén márciusban csődöt jelentett – ezzel Svédország egyik legnagyobb vállalati bukását produkálva. A Lyten vezérigazgatója, Dan Cook szerint céljuk, hogy „ott folytassák, ahol a Northvolt abbahagyta”, bár az ügylet pontos pénzügyi részleteit nem közölte, csak annyit árult el, hogy „jelentős kedvezménnyel” vásárolták meg az eszközöket.

A Northvoltot korábban azzal kritizálták, hogy túlígérte képességeit, miközben nem tudott megfelelő minőségű akkumulátorcellákat gyártani, még fő ügyfele, a Scania segítségével sem. A Lyten célja, hogy újraindítsa a Northvolt zászlóshajó gyárát a svédországi Skellefteában, és 2026-tól újra megkezdje a lítium–ion cellák szállítását. A startup már júliusban megvásárolta a Northvolt lengyelországi energiatároló üzletágát is, amely Európa legnagyobbja ebben a szegmensben.

A Lyten a jövőben az autóipar, a védelmi szektor és az energiatárolás területén kíván piacot szerezni, és célja, hogy a helyben gyártott, helyi forrásból származó akkumulátorok vezető szállítójává váljon Észak-Amerikában és Európában egyaránt. Cook elmondása szerint a Northvolt korábbi vezetői közül többen csatlakoznak a Lytenhez, de az alapító-vezérigazgató, Peter Carlsson nem.

A vállalat nemrég több mint 200 millió dolláros tőkeinjekciót kapott, hogy támogassa terjeszkedését. A Lyten elsődleges stratégiája az, hogy először egyetlen ügyfélre koncentrálva bizonyítson megbízhatóságot és hozamot, majd fokozatosan építse vissza a Northvolt egykori ügyfélkörét, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű megrendelésállománnyal rendelkezett, olyan autógyártóktól, mint a BMW, a Volkswagen vagy az Audi.

A mostani ügylet a Northvolt svédországi és németországi projektjeire, valamint a szellemi tulajdonára is kiterjed, és folyamatban van a kanadai leányvállalat felvásárlása is. A Northvolt korábban az USA-ban is terjeszkedett, de a pénzügyi problémák miatt újra Svédországra összpontosított, és eszközeit névleges összegekért próbálta eladni.

Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images