Erős földrengés volt Tajvannál

A tajvani Központi Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a földrengés epicentruma a sziget északkeleti partjaitól 128 kilométerre helyezkedett el.
A 88,1 kilométeres mélységben keletkezett rengés hatására Tajpej fővárosban is megremegtek az épületek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
