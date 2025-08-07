  • Megjelenítés
Erős földrengés volt Tajvannál
Üzlet

Erős földrengés volt Tajvannál

Portfolio
6,2-es erősségű földrengés rázta meg Tajvan északkeleti partvidékét csütörtökön, károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A tajvani Központi Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a földrengés epicentruma a sziget északkeleti partjaitól 128 kilométerre helyezkedett el.

A 88,1 kilométeres mélységben keletkezett rengés hatására Tajpej fővárosban is megremegtek az épületek.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek

Rengeteg földrengést észleltek, igazi földrengésraj is kialakult - Mi folyik a Kárpát-medencében?

Újra kell rajzolni a térképeket a hatalmas földrengés után: méterekkel csúszott el a félsziget

475 év után felébredt az orosz vulkánóriás: 6 kilométeres hamuoszlop borítja be az eget

Lecsapott a történelmi földmozgás nagy erejű utórengése – Megszólaltak a szakértők a cunamiveszélyről

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bükk
Üzlet
Van egy hely Magyarországon, ahol ma reggelre fagyott
Pénzcentrum
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility