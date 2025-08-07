  • Megjelenítés
Füstölő tartálykocsik miatt leállt a vasúti közlekedés: egy órán át káosz volt a Budapest-Győr vonalon
Üzlet

Füstölő tartálykocsik miatt leállt a vasúti közlekedés: egy órán át káosz volt a Budapest-Győr vonalon

Portfolio
Fennakadás volt reggel a győri vasúti fővonalon, miután a Katasztrófavédelem leállította egy időre a vonatközlekedést Komáromnál – írja a Mávinform.

A Budapest-Győr–Hegyeshalom és a Székesfehérvár–Komárom vonalon 7.20-tól állította le bizonytalan időre a Katasztrófavédelem a vasúti közlekedést Komáromnál, emiatt hosszabb eljutási idővel, pótlóbuszos átszállással szembesültek reggel a vonalon utazók.

A Telex úgy tudja, egy Szlovákiából Komáromba érkező tehervonat két tartálykocsijánál füstöt észleltek a teherpályaudvaron.

A leállás mintegy egy órán ál tartott, 8:30-kor a Mávinform arról írt, hogy a katasztrófavédelem ismét engedélyezte a vonatközlekedést, így a teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok és nem kell pótlóbuszra átszállni.

Fokozatosan csökkennek a késések, kora délelőtt helyreállhat a menetrend

– írja a Mávinform.

Kapcsolódó cikkünk

Áramszünet miatt teljesen leállt a vonatforgalom Győrnél: jelentős késésekre, forgalmi változásokra kell számítani

Jön a káosz a Keleti lezárása miatt? - Megszólalt a MÁV-vezér

Négy hétig lezárják a Keleti pályaudvart

Rossz hírt közölt a MÁV: káosz és késés fővonalon

Bejelentették a vasútikatasztrófa-helyzetet

Új járatok indítását jelentette be a MÁV

Új intézkedéseket jelentett be a MÁV vezére

Áll a bál, teljes a káosz az egyik fő vasútvonalon

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
olívabogyó
Üzlet
Két pokoli év után itt a fordulat: véget érhet a válság a legegészségesebb olaj piacán
Pénzcentrum
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility