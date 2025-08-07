Füstölő tartálykocsik miatt leállt a vasúti közlekedés: egy órán át káosz volt a Budapest-Győr vonalon

A Budapest-Győr–Hegyeshalom és a Székesfehérvár–Komárom vonalon 7.20-tól állította le bizonytalan időre a Katasztrófavédelem a vasúti közlekedést Komáromnál, emiatt hosszabb eljutási idővel, pótlóbuszos átszállással szembesültek reggel a vonalon utazók.

A Telex úgy tudja, egy Szlovákiából Komáromba érkező tehervonat két tartálykocsijánál füstöt észleltek a teherpályaudvaron.

A leállás mintegy egy órán ál tartott, 8:30-kor a Mávinform arról írt, hogy a katasztrófavédelem ismét engedélyezte a vonatközlekedést, így a teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok és nem kell pótlóbuszra átszállni.

Fokozatosan csökkennek a késések, kora délelőtt helyreállhat a menetrend

– írja a Mávinform.

