Hétfőtől rövidül két HÉV útvonala

Hétfőtől rövidített útvonalon jár a gödöllői és a csömöri HÉV.

Karbantartás miatt hétfőtől augusztus 19-ig rövidített útvonalon jár a gödöllői (H8) és a csömöri (H9) HÉV - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a munkálatok idején az Örs vezér tere és Cinkota között pótlóbusz jár, amelyre az Örs vezér terén a 44-es autóbusz Kerepesi úton lévő megállójában lehet felszállni.

