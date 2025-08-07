  • Megjelenítés
Hétfőtől rövidül két HÉV útvonala
Üzlet

Hétfőtől rövidül két HÉV útvonala

MTI
Hétfőtől rövidített útvonalon jár a gödöllői és a csömöri HÉV.

Karbantartás miatt hétfőtől augusztus 19-ig rövidített útvonalon jár a gödöllői (H8) és a csömöri (H9) HÉV - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a munkálatok idején az Örs vezér tere és Cinkota között pótlóbusz jár, amelyre az Örs vezér terén a 44-es autóbusz Kerepesi úton lévő megállójában lehet felszállni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a nagy hamburgerháború!
Üzlet
Többet vásároltak a Burger King éttermeiben, mégsem örülnek a befektetők
Pénzcentrum
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility