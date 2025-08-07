Hétfőtől rövidül két HÉV útvonala

Karbantartás miatt hétfőtől augusztus 19-ig rövidített útvonalon jár a gödöllői (H8) és a csömöri (H9) HÉV - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.
Tájékoztatásuk szerint a munkálatok idején az Örs vezér tere és Cinkota között pótlóbusz jár, amelyre az Örs vezér terén a 44-es autóbusz Kerepesi úton lévő megállójában lehet felszállni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
