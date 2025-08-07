Itt a bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Magyarország és Amerika között

Az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztunk azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között
– áll a posztban. Amióta az állam megvásárolta a budapesti repülőteret, kimondott cél volt, hogy újra induljanak hosszú távú járatok Budapestről. Kína felé több városba is közlekedik menetrendszerinti járat, de cél volt, hogy legyenek többek között amerikai célállomások is, amiben a tulajdonostárs Vinci kapcsolataira tervezett támaszkodni a kormány.
Amióta a Malév csődbe ment, időszakosan üzemeltek csak menetrendszerinti amerikai járatok Budapestről, az American Airlines például ugyanígy Philadelphiába 2018 nyarán egy szezonon át repült. A LOT pedig New York és Chicago városokba működtetett járatokat 2018 és 2020 között.
„A mai bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél” – tette hozzá a posztban Nagy Márton, ami alapján akár újabb járatok bejelentésére is számíthatunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
