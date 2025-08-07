  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Magyarország és Amerika között
Üzlet

Itt a bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Magyarország és Amerika között

Portfolio
Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között – jelentette be Facebook-posztjában Nagy Márton.

Az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztunk azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között

– áll a posztban. Amióta az állam megvásárolta a budapesti repülőteret, kimondott cél volt, hogy újra induljanak hosszú távú járatok Budapestről. Kína felé több városba is közlekedik menetrendszerinti járat, de cél volt, hogy legyenek többek között amerikai célállomások is, amiben a tulajdonostárs Vinci kapcsolataira tervezett támaszkodni a kormány.

Amióta a Malév csődbe ment, időszakosan üzemeltek csak menetrendszerinti amerikai járatok Budapestről, az American Airlines például ugyanígy Philadelphiába 2018 nyarán egy szezonon át repült. A LOT pedig New York és Chicago városokba működtetett járatokat 2018 és 2020 között.

„A mai bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél” – tette hozzá a posztban Nagy Márton, ami alapján akár újabb járatok bejelentésére is számíthatunk.

Kapcsolódó cikkünk

Rekordokat döntött a budapesti repülőtér

Le kellett zárni az egyik futópályát a budapesti reptéren

Megszólalt a budapesti repülőtér az üzemanyaghelyzetről

Helyreállt a rend a budapesti reptéren

Káosz jöhet a reptéren? Megfeneklettek a bértárgyalások, jöhet a sztrájk

Nagy Márton bejelentette, épülhet a gyorsvasút a reptérre!

Dől a pénz a reptérből: több mint 100 milliárd forint osztalékot kap az állam és a Vinci

Megkezdődött a budapesti repülőtér történetének egyik legnagyobb fejlesztése

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Képernyőkép 2025-08-07 162740
Üzlet
Új korszak a hálózati stabilitásban: innovatív feszültségszabályozóval kezelik a napelemek kihívásait
Pénzcentrum
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility