Játékoseladások dobták meg a Bayer profitját - A befektetők nagyon nem örülnek

Közel 5%-ot zuhant a Bayer részvényeinek árfolyama, miután kiderült, hogy a német vegyipari cég második negyedéves nyereségét részben a Bayer Leverkusen focistáinak eladásai dobták meg. A befektetők aggódnak, hogy a jó eredmények mögött nem a vállalat alaptevékenysége áll, hanem egyszeri, focihoz kapcsolódó tételek, írja a Reuters.

Komoly piaci aggodalmat váltott ki a befektetők körében, hogy

a Bayer második negyedéves nyereségét részben a Bayer Leverkusen labdarúgócsapatának játékoseladásai javították fel,

nem pedig az egészségügyi vagy mezőgazdasági üzletág teljesítménye.

A cég részvényárfolyama közel 5%-ot esett, ezzel egy hónapos mélypontra süllyedt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A múlt héten közölt előzetes eredmények alapján a Bayer 2,1 milliárd eurós működési eredményt jelentett, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. Szerdán azonban részletesebb beszámolójukból kiderült, hogy az eredményeket felfelé húzta a Leverkusen labdarúgóinak átigazolásából származó bevétel is.

A JP Morgan elemzői szerint csalódást keltő, hogy a vártnál jobb eredmény nem új gyógyszereknek vagy a vállalat stratégiai átalakulásának, hanem a véralvadásgátló Xarelto és egy focista eladásának köszönhető. Brit sajtóhírek szerint a Premier League-bajnok Liverpool 136,3 millió eurót fizetett a Leverkusen irányítójáért, Florian Wirtzért. A Bayer pénzügyi vezetője nem erősítette meg az összeget.

„Ha történik egy ilyen átigazolás, a könyv szerinti értéket kell összevetnünk a kapott árral, és így keletkezhet rendkívüli nyereség – ez történt az előző negyedévben” – mondta Wolfgang Nickl pénzügyi igazgató egy sajtóbeszélgetésen.

A befektetők csalódottságát tovább növelte, hogy a Bayer teljesítményét főként régebbi termékek, például a Xarelto hajtották, nem pedig a hosszabb szabadalmi védelemmel rendelkező új fejlesztések.

A háttérben a vállalat komoly kihívásokkal küzd: 2024-ben 7 000, mostanáig összesen már mintegy 12 000 munkahelyet szüntettek meg a szervezeti átalakítás során. Emellett a Roundup nevű gyomirtó körüli amerikai perek miatt a Bayer 1,2 milliárd euróval emelte meg a céltartalékot, amely összesen már 6,3 milliárd euróra rúg.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 06. Bejelentette a Bayer: már 12 ezer munkavállalójától megvált

Címlapkép forrása: Pau Barrena/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ