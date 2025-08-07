Jelentett az Allianz, remek hírek jöttek a részvényeseknek

Az Allianz 13%-os nyereségnövekedést ért el a második negyedévben, és megerősítette éves célkitűzését - írja a Reuters.

A német biztosítótársaság csütörtökön jelentette be, hogy a várakozásokat meghaladó mértékben, 13%-kal nőtt a nettó nyeresége 2024 második negyedévében.

Az Allianz közlése szerint az eredményeket nagyban segítette a vagyonbiztosítási üzletág erős teljesítménye, valamint az UniCredittel közös vállalkozásból származó mintegy 300 millió eurós nyereség.

A részvényeseknek tulajdonítható nettó profit 2,841 milliárd eurót tett ki a június végéig tartó három hónapban, szemben az egy évvel korábbi 2,513 milliárd euróval.

Ez az eredmény felülmúlta a 2,756 milliárd eurós elemzői konszenzust.

A vállalat megerősítette, hogy teljesen jó úton halad az éves célkitűzésének elérése felé, amely 15-17 milliárd euró közötti működési eredményt irányoz elő, szemben a 2024-es 16 milliárd euróval. "Az Allianz rekorderedményeket ért el az év első felében" - nyilatkozta Oliver Baete vezérigazgató.

A biztosító honlapján közzétett részletesebb információkból kiolvasható, hogy

az Allianz teljes üzleti volumene 8 százalékkal 44,5 milliárd euróra emelkedett,

az üzemi eredmény 12,2 százalékkal 4,4 milliárd euróra nőtt,

az egy részvényre jutó alapnyereség 11,3 százalékkal nőtt, és elérte a 13,99 eurót,

az évesített core tőkearányos megtérülés 18,5 százalék volt, ami "kiváló",

a Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató továbbra is erős, 209 százalék.

A február 27-én bejelentett, akár 2 milliárd eurót is elérő részvény-visszavásárlási program megvalósítása folyamatban van, az első két negyedév során ebből 1 milliárd euró teljesült.

