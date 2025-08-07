Jön a nagy Trump-Putyin találkozó, nagyot mozdultak a piacok

Emelkednek a nemesfémek a mai kereskedésben, az arany 0,4 százalékkal, az ezüst 1,5 százalékkal, a réz 0,4 százalékkal, a palládium 1,7 százalékkal drágult.

A tegnapi esés után az olaj emelkedik ma, a brent és a WTI is 0,7 százalékkal került feljebb.